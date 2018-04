Němce zahraničí už tolik netáhne

Ochota Němců cestovat do zahraničí po teroristických útocích ve Spojených státech znatelně poklesla. Zákazníci vyhledávají více domácí cíle a v zahraničí pak spíše evropské. V samotném Německu je pak zřejmý i menší zájem o tradiční magnety, jako mezinárodní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem nebo pivní slavnost Oktoberfest v Mnichově. Nové objednávky cest do USA se po atentátech snížily o 20 procent, říká představitel velké cestovní kanceláře Dertour Peter Lansdberger. "V minulých dvou týdnech jsme pak u cest do USA zaznamenali 25 procent storn a překnihování." Menší zájem je také o Egypt, země v Perském zálivu, ale i Turecko.