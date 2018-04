Nemasne naslane vlade liberalu odzvonilo

Vitezstvi konzervativcu znamena, ze atlanticke provincie Nova Scotia, New Brauncwick, Prince Edward Island maji konzervativni vlady. Uterni volebni vysledky jsou velkym prekvapenim i pro viteznou stranu, coz po oznameni vysledku priznal i novy premier Hamm, kdyz volicum dekoval. Atlanticke provincie jsou zname tradicni naklonnosti volicu k liberalni strane. V poslednich volbach pred 16 mesici, z nichz vzesla mensinova vlada, skoncil John Hamm a jeho konzervativni strana na vzdalenem treti miste s pouhymi 13 kresly v provincnim parlamentu.Duvodu, proc se volici rozhodli dat sve hlasy Hammovym konzervativcum, je vice, ale ty hlavni jsou zrejme nespokojenost s predchozi liberalni vladou Russella MacLellana a uspechy konzervativnich vlad v jinych provinciich, zejmena pak Mika Harrise v Ontariu a Rulpha Kleina v Alberte. Bez vlivu samozrejme nebyla ani nemasna neslana federalni vlada liberalu a jejiho premiera Jeana Chretiena, neslavne znameho neplnenim predvolebnich slibu, spatnou danovou politikou a neochotou zprisnit trestni zakony(pricemz prevazna vetsina Kanadanu je presvedcena, ze justicni system je prilis mekky a vuci kriminalnikum prislis shovivavy).V atlantickych provinciich je jiz nekolik let v kontrastu s ostatnimi velmi komplikovana ekonomicka situace, a Nova Scotia neni vyjimkou. Dve hlavni prumyslova odvetvi v teto provincii - rybarstvi a tezba uhli -, jsou jiz delsi dobu v krizi.Joh Hamm ve svem predvolebnim programu prezentoval 243 konkretnich planu, z nichz temi nehlavnejsimi jsou: snizeni poctu preplacenych statnich zamestnancu, snizeni osobni dane z prijmu a zastaveni subvenci provincnimu ocelarskemu koncernu Sydney-Steel, ktery je jiz nekolik let prodelkovy.Prejeme dr. Hammovi, aby se mu podarilo provincii postavit na nohy a mel ve sve konzervativni politice stejne uspechy jako jeho kolegove v Ontariu a Alberte, v provinciich, ktere prozivaji ekonomicky boom.Z kanadskeho Bramptonu srdecne zdravi Vera a Petr Kohoutovi