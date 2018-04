Neletět přímo se někdy vyplatí, jindy zase ne

Nuže, jaké tedy může mít výhody pobíhat s kufry na letišti, které původně vůbec nebylo ve vašem cestovním plánu? V některých případech hned dvě: peníze a čas.

Nejprve se podívejme na první z nich. Možná se to hned nezdá, ale dva lety mohou být levnější než jeden. Kupříkladu - chcete se dostat do místa A, ovšem daná letecká společnost nemá do A přímou linku. Nabídne vám tedy let s přestupem (většinu na svém mateřském letišti). Protože však jen málokomu by se chtělo zbůhdarma přesedat z jednoho letadla na druhé, musí letecká společnost přijít s nějakou kompenzací. A tou je většinou výhodná cena. Spokojeni mohou být zákazník i přepravce, protože obsadil jinak nevytížené místo.

Neletět přímo však může být i časově výhodné. Právě v tomto ohledu jsou daleko vpředu cestující na Západě. Tam není nic neobvyklého dorazit na letiště a vzít první volný let, který je po ruce. Vždyť proč čekat na přímou linku, když nepřímý let bude v cíli ještě o něco málo dříve?

Jako vše, co vypadá na první pohled lákavě, má však i tento způsob cestování svoje stinné stránky. Let dvěma letadly znamená rovněž dvojnásobně větší pravděpodobnost zpoždění či jiného zádrhele. Zvláště když na sebe obě linky plynule navazují, může jakákoli časová nesrovnalost způsobit "zaseknutí se" na cestě. To se může snadno stát zvláště tehdy, pokud cestující přestupuje na některém velkém mezinárodním letišti. V tomto případě odborníci doporučují vybírat si takové lety, mezi nimiž je časová mezera alespoň hodinu. Je třeba si totiž uvědomit, že jen cesta z jednoho terminálu na druhý může trvat i polovinu této doby. K tomu je třeba připočíst několik krátkých prostojů, například při bezpečnostních kontrolách.

Proto je při koupi letenky nezbytné zkontrolovat si časové údaje v letovém řádu, abyste se ujistili, zda při přestupu nebudete nuceni podat výkon hodný sprintera.

V případě, že přesedáte na některém malém letišti, jsou podobné obavy většinou zbytečné - zpoždění a časové prodlevy zde nejsou příliš časté a také na přestup potřebujete jen zlomek výše doporučovaného času.

V souvislosti s nepřímým způsobem cestování je ještě potřeba zmínit se o kufrech. Vždy je výhodné, berete-li si s sebou jen příruční zavazadlo, které vám povolí vzít přímo na palubu letadla. Odpadne vám tak zbytečná starost, kde se vaše tašky toulají, zmeškáte-li svůj přestupní let, či zda je na letišti stihnou přeložit z jednoho letadla do druhého.