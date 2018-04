Nekuřte tu. Nikde, volají Američané

A tak firmy a instituce tlačí n a kuřáky, kteří postávají u vchodů. Stejně se chovají majitelé budov a místní úřady. "Myslím, že omezení kouření u dveří je dalším krokem v boji hnutí za práva nekuřáků," soudí John Banzhaf, výkonný ředitel Akce kouření a zdraví (ASH), protikuřácké organizace se sídlem ve Washingtonu. Vedle více než šedesáti nařízení o zákazu kouření venku na různých místech existuje podle něho "stále více omezení vydávaných soukromníky, zejména podniky".

Tak společnost Jack Resnick Inc., která vlastní a spravuje obchodní kancelářské prostory ve středu Manhattanu, zakázala nedávno kouření před vchody do budov ve zvláštním memorandu. Na některých místech jsou vybudovány zvláštní oddělené konstrukce pro kuřáky, jinde je kouření jednoduše zakázáno úplně. Thomas Close, ředitel rehabilitačního zařízení Newark Renaissance House pro mladé narkomany a alkoholiky řekl, že on a jeho kolegové musí sestoupit po celé výšce domu až dolů, aby si mohli zakouřit. "Je to další podnět k tomu, aby toho člověk nechal," řekl k tomu. "Léčíme tady závislé lidi a naši klienti nemají kouřit, takže personál nemůže ani v nejmenším vyvolat dojem, že užívá tabákové výrobky. Přihlíží k tomu řada státních povolení".

Nemocnice Columbia Memorial v Astorii ve státě Oregon nedávno odstranila kuřáckou lavičku před domem a vyhlásila celý areál o rozloze tří městských bloků nekuřáckou zónou. Zaměstnanci a pacienti dosud mohou kouřit - ale jen ve svých automobilech. Tahle nemocnice podpořila novou politiku pořádáním tiskových konferencí, nabízením sendvičů se studeným krocanem v místní kafeterii a vydáváním lékořicových tyčinek. Logika je neúprosná: "Jsme zdravotnické zařízení a kouření je přece strašně nezdravé," řekla ředitelka Arlene Loringová.

Ale něco podobného se děje i v Michaganu. Už třicet ze 140 veřejných nemocnic Michiganského zdravotnického a nemocničního sdružení zakazuje podle mluvčí této organizace Sherry Mirasolové kouření kdekoli na svém pozemku. Nejméně polovina členských zařízení zakazuje kouření na přístupech ke dveřím a některé další i v prostoru před dveřmi. Také místní správní orgány podnikají kroky, aby prostory jejich měst včetně vchodových dveří byly bez kouře.

Eugene, druhé největší město státu Oregon, a nedaleký Corvallis zakazují kouření ve vzdálenosti do tří metrů od vchodů do podniků nebo veřejných budov, jakož i uvnitř. Městská rada v Corvallisu, která zavedla tento zákaz v srpnu 1997, rozhodla, že se má vztahovat i na vchody, protože "lidé vstupující do úřadu nemají být vystaveni kouři jen proto, že zaměstnanci si chtějí dát posledního čouda před prací," řekl policejní poručík Pat Mollahan.

V prvních týdnech po zavedení této úpravy dostalo podle něj město "pár stížností". "Lidé chtěli vidět, jestli to prosadíme. My jsme to prosadili. Nyní existuje již všeobecný souhlas". Město Eugene zavede své protikuřácké nařízení podle modelu Corvallisu od 1. července. Pravidlo je jedna věc, jeho vynucení druhá, varuje William Bahzhaf, který vzpomíná na skepticismus, se kterým se setkal zákaz kouření ve výtazích v New Yorku v sedmdesátých letech. "Ale zjistili jsme, že každý krok probíhal pozoruhodně dobře," vzpomíná. "Jakmile pravidlo vstoupí v platnost, po přiměřené době je většina lidí přijme."