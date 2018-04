Nekupujte letenku na prvním portálu. Správným výběrem ušetříte tisíce

Nejpopulárnější tuzemské letenkové portály iDNES.cz otestoval. Nejpřehlednějším se staly weby Královna a Pelikán. Výsledky ovlivnila možnost volby alternativních letišť i termínů odletů, stejně jako schopnost zobrazovat najednou letenky síťových aerolinií i nízkonákladových dopravců.

Z testu nelze určit jeden portál, který by byl všeobecně nejlevnější. Záleží na destinaci a ochotě přizpůsobit se datům odletů a případně použití jiného letiště.

Velmi negativně musíme hodnotit nepřesné výsledky vyhledávačů u mnoha destinací. Původně zobrazená cena není při dalších krocích potvrzena a z pěti tisíc korun se snadno stane klidně 30 tisíc. To se nám často stávalo u vyhledávačů Letuška (původní varianta), Condor, Student Agency nebo GTS Travel. Nutno poznamenat, že právě tyto vyhledávače používají stejný rezervační systém (Amadeus) a chyba bude právě v něm.

Nejlepší je jednička. Jako ve škole

Pro test jsme zvolili termín od 10. do 19. července a hledali letenky z Prahy jak do oblíbených přímořských destinací, tak letenky do populárních měst, jako je Paříž, Londýn a nebo Řím. Hodnotili jsme uživatelskou přívětivost portálů a samozřejmě také to, jakou letenku nám nabídly. Vedle ceny nás zajímala možnost odletu z alternativního letiště a nebo nabídka levnějších tarifů v okolních dnech.

V principu používají testované portály dva rezervační systémy, což je patrné jak z grafického provedení formulářů, tak i z výsledků. Ovšem to neznamená, že stejné jsou i nabízené ceny letenek. Ty se totiž překvapivě liší i u stejných letů. Navíc některé portály nabízejí i letenky některých nízkonákladových dopravců, jiné nikoliv. Při hodnocení jsme použili stupnici od jedné do tří, kdy jednička je jako ve škole nejlepší známka.

Tipy a triky Nápověda destinace - velmi praktická pomůcka. Tápete u správného zadání města, kam letíte? Nic zvláštního, možností je někdy mnoho a ne všechny systémy pracují s korektními českými transkripcemi. Výhodou je proto automatická nápověda, která vám při zadávání nabídne logické možnosti. Univerzální výběr letiště - Letíte do Londýna a je vám jedno, na které letiště, preferujete cenu. V tomto případě hledejte web, který umí hledat pro tzv. Londýn - všechna letiště. Jinak budete hledat několikrát pro všechna letiště samostatně. Ceny s poplatky - Tak naštěstí v tomto případě všechny weby uvádí automaticky ceny s poplatky. Jinak by to ani nemělo cenu, dnes se často stává, že poplatky tvoří i přes 70 procent ceny letenky. Low-cost dopravci - Především při cestách po Evropě stojí za zvážení, zda letět s tzv. síťovým dopravcem (ČSA, Lufthansa, Air France) nebo s nízkonákladovou společností. Při přímých letech bývá low-cost cenově velmi výhodnou alternativou. Alternativní letiště - Prakticky jediným českým mezinárodním letištěm s linkami do celé Evropy je Praha. Ovšem v mnoha případech bývají levnější letenky třeba z Vídně, Mnichova nebo jiných letišť za hranicemi ČR. A navíc třeba pro velkou část Moravy je Vídeň dostupnější než letiště v Praze. Volte proto weby, které umí prohledávat lety s více letišť najednou. Alternativní data letů - Někdy stačí posunout odlet nebo přílet o den či dva a letenka může stát třeba jen polovinu. Některé weby s nastavením rozpětí pro data odletů a příletů umí pracovat, s nimi pak můžete hodně ušetřit.

Letuška

Asi nejznámějším tuzemským letenkovým portálem je Letuška.cz. Její hlavní stránka je dost nepřehledná, v množství záložek a odkazů se jen málokdo dokáže rychle zorientovat. Nad vyhledávacím kalendářem je ještě jeden, který nabízí jen vyhledání letenky pro přímé lety s ČSA. V horní liště pak portál nabízí odkaz na beta verzi nového vyhledávače, který je o poznání přehlednější.

Tento nový vyhledávač nabídne i přesnější výsledky a v našem testu někdy i nižší ceny. Pracuje totiž i s nabídkou low-cost dopravců. Standardní vyhledávač nám překvapivě nabízel na první pozici let s přestupem, který ani nebyl nejlevnější. A největším překvapením bylo, že pro vybraný let do Londýna s ČSA ukázal nový vyhledávač o 150 korun nižší cenu.

Původní vyhledávač se nám navíc nelíbí hned v několika směrech. Při zadávání destinace nenabízí nápovědu, správné letiště je nutné zadat až v dalším kroku. Stejně tak výjezd nabízených letů není nejpřehlednější a nelze zadat alternativní letiště. Nový vyhledávač zase pracuje jen s přesnými daty odletů, celkově je jeho rozšířené vyhledávání velmi strohé, další nabídky filtrů zobrazí až při nabídce letů. Jistě zcela pozitivní je zobrazování konečných cen včetně všech poplatků, což platí pro obě varianty vyhledávačů.