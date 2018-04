Některá koupaliště ve středních Čechách, kam lze zajít

10:33 , aktualizováno 10:33

Bělá pod Bezdězem 9.00 až 19.00 dospělí 20 Kč,

děti, vojsko a

důchodci 10 Kč,

děti do 6 let

zdarma WC, sprchy,

volejbal, plážový

volejbal, tenis,

petanque, kuželky,

basketbal, stolní tenis,

občerstvení

(stánek i restaurace) 21° C 0326/701309

Na Sladovce, Benešov 10.00 až 19.00 jednotné vstupné

20 Kč/den

(po 16.00 12 Kč) dětské hřiště,

brouzdaliště, nohejbal,

plavčík, občerstvení,

restaurace - 0301/721066

Aquapark Hořovice 10.00 až 19.00 dospělí 40 Kč,

děti do 15 let

15 Kč, předškolní

děti zdarma, tobogán 5 Kč

masážní lůžka,

chrliče vody,

vodní hřib,

dětská skluzavka a

skála, závěsné lano,

rychlé občerstvení 23° C 0316/512023

Koupaliště Sletiště

Kladno 9.00 až 20.00 děti do 6 let

zdarma, nad 6

let 40 Kč/den,

důchodci 30 Kč/den,

rodinné vstupné

100 Kč/den (po

17.00 20 Kč) tobogán 122 m,

plážový volejbal,

minigolf, streetball,

nohejbal, badminton,

hlídání kol, občerstvení

(2 bufety, restaurace,

pizza - dovoz

na objednávku) 22° C 0312/624331

Koupaliště Bažantnice

Kladno 9.00 až 19.00 do 6 let zdarma,

nad 6 let 40 Kč/den,

důchodci 30 Kč/den,

rodinné vstupné

100 Kč/den,

(po 17.00 20 Kč) minigolf, bufet

(i teplá jídla) 22° C -

Masarykův plav.