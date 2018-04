Několik tipů na lyže v Rakousku

Mayrhofen v údolí Zillertal není potřeba příliš představovat. Je považován za velmi půvabné středisko, jedno z nejhezčích v Alpách. Je zde 360 kilometrů sjezdovek a kapacita výtahů a vleků je 40 000 lyžařů za hodinu. V údolí se nachází i pitoreskní vesnička Zell am Ziller. A na jeho samém konci známý ledovec Hintertux - oblast, kde vrcholky Olperer (3476 metrů) a Geprorene Wandspitze (3268 metrů) vytvářejí kulisu, již milují fotografové.U nás zatím není příliš známá oblast Amadé. Jde přitom o vůbec nejmodernější lyžařské středisko s vynikajícím technickým zázemím. A co víc - je to nejrozsáhlejší zimní oblast. Milovníkům zimních sportů zde nechybí skutečně nic. Najdou zde 136 lanovek a vleků s neuvěřitelnou kapacitou 130 000 lyžařů za hodinu a 350 kilometrů tratí všech obtížností. V Amadé je propojeno devět oblastí. Je to vskutku ideální místo pro rodinnou dovolenou.Pro ty, kterým v Alpách vadí davy lidí, lze doporučit městečko Mauterndorf. Možná neuvěříte, ale je tady opravdu klid a pohoda. Tratě na Fanningbergu, Speierecku a Alnecku - Katschbergu vedou až do výšky 2400 metrů. Příroda je panenská, navíc jsou zde výborné terény pro snowboarding a 228 kilometrů běžeckých tratí. Oblast patří mezi místa, kde sníh vydrží až do jara a k tomu má největší počet slunečních dnů v Rakousku.Také ve středisku Obertavern v sedle Taur je sníh často až do května. Lanovky a sjezdovky jsou uspořádány tak, že se dají projet po značeném okruhu "tavernrunde" v obou směrech. Jsou to tratě pro začátečníky, ale i slavná 62 - jedna z nejnáročnějších v Rakousku. A pozor! V Obertavernu najdete i místa, kde Beatles točili v zimě 1964 až 1965 své "Help!".K naprosté evropské špičce patří i středisko Ischel, které zahrnuje rakouskou skiarénu Silvretta a švýcarské bezcelní pásmo Samnaun. Tato místa velmi připomínají Francii, ale lyžování je zde přece jenom jiné. Je to ideální místo pro zdatné sportovce, kteří jezdí v čerstvém sněhu, a hlavně snowboardisty. Každoročně zde uzavírá sezonu pod širým nebem ve výšce 2000 metrů nějaká světová pophvězda. V posleních letech to byl Elton John, Diana Rossová či Tina Turner.