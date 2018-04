Nejznámější ulicí Ameriky je Broadway

Rušný provoz na nejznámější ulici Ameriky.

První jednání může začít klidně u Central Parku, kde ve stínu temné Trump Tower předvádí lesk novoty a skvělost modernity. Pak spolu s Broadwayí zmizíme v bludišti mrakodrapů, které jen o kousek dál, na divadelnickém Times Square pokryjí záplavy křiklavých reklam - na Coca-Colu, Samsung a Martinique Jewelry, ale i na Titanic nebo Madam Saigon. »Americké divadlo zahrnuje pět bočních ulic mezi 8. avenue a Broadwayí, od 44. po 49.,« napsal dramatik Arthur Miller. Times Square je vstupní branou do tohoto světa broadwayských muzikálů - aspoň pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy. V prodejních stáncích tu najdou zlevněné lístky snad na všechno. Lesk a elegance velkoměstské třídy znovu ožívá na křižovatce se 7. avenuí, kde se rozložil »největší obchodní dům světa« Macy's a odkud je jen skok k Empire State Building, která byla dlouho nejvyšší budovou světa a vrcholem toho New Yorku, pro který autor paradoxních sci-fi Kurt Vonnegut razil ironický název »Národní park Mrakodrapy«. Dál už je stále více vidět, jak Broadway stárne - a jak se zlidšťuje. Přibývá malých obchodů i černochů s reklamami na zádech a letáčky v rukou. Až po 26. ulici oživují jednotvárnost narudlých a zašedlých domů ponejvíce křiklavé žluté, červené a modré vývěsní štíty. Broadway tu prochází malými náměstími jako je Madison Square, kde se dá ze stínu kvetoucích magnólií koukat na zlatou špici Chrysler Building nebo na úzký trojúhelník Flatiron Building, který vráží klín mezi naši cestu a 5. avenui. O kus vítá návštěvníky Union Square s pouličními prodavači pohlednic a cédéček, kde přes záhon tulipánů kráčí turistům vstříc Mahátma Gándhí s kovovou holí. Cesta vede kolem změti různých obchodů, mezi nimiž ale občas něco převáží - jednou elektronika, jindy obchodní domy anebo starožitnosti, jako je to kolem 12. ulice. Za ní jsou výklady už zase špinavější, štukované zdi postarších domů posprejované a všude se po nich vinou požární žebříky, zvláštní americký vynález, jak zohavit tvář budov. Broadway znovu ožívá v Greenwich Village, okolo Wawerley Street, kde se rozložilo množství barů, obchůdků a restaurací - to vše pro tisíce studentů newyorské univerzity, jejíž budovy jsou úhledně seskupeny kolem Washingtonova náměstí, které zdobí Vítězný oblouk. Kousek odsud, na křižovatce s Prince Street sláva Broadwaye začínala - v někdejší Nibles Garden tu kolem roku 1840 vznikla první známá divadla města. Divadelní svět pak expandoval - přes náměstí Herald Square, slavné kolem roku 1870, až k dnešnímu Times Square. Dál už má smysl jít, když si chceme prohlédnout Soho, které dnes patří Číňanům a které je barvité už z povinnosti, nebo se vznést k oblakům ve výtazích Twin Towers, dvojice moderních krabicovitých mrakodrapů, které kralují jižní špici Manhattanu. Anebo když toužíme zabloudit na Wall Street a podívat se k hrobu vynálezce paroplavby Roberta Fultona u starého Trinity Church.