Nejzápadnější mys Evropy a výjimečné hrady i pláže. Lákavé okolí Lisabonu

může se hodit Jak se tam dostat Přímé linky z Prahy do Lisabonu provozuje portugalský TAP. Doprava po okolí Lisabonu Ideálně pronajatým autem. Do Sintry, Estorilu a Cascais a Setúbalu se dostanete i vlakem, cesta do Sintry trvá asi 40 minut, do Setúbalu asi hodinu. Vlaky do Sintry odjíždějí z centra ze stanice Rossio, vlaky společnosti Fertagus do Setúbalu ze stanic Campolide, Sete-Rios, Entrecampos a Roma/Areeiro. Ubytování V Lisabonu najdete poměrně hustou síť hotelů a apartmánů všech kategorií. Doporučujeme ubytovat se spíše v centru města nebo poblíž stanice metra a vyhnout se tak zdlouhavému dojíždění autobusy. Počasí Lisabon je klimaticky jedním z nejmírnějších a nejslunečnějších měst v Evropě a díky jeho jižní poloze zde panuje podnebí podobné středozemním destinacím. V zimě bývá průměrně 8-15˚C, občasné deště, ale vyskytnou se slunečné dny, během nichž mohou teploty vystoupat až na 25˚C. Užitečný web www.golisbon.com