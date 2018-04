Nejzáhadnější místo v celém Česku? Panna a Baba

Ani věčně prázdná peněženka, ani dámská kabelka, ale hrad Trosky je nejzáhadnějším místem v Česku. Alespoň podle ankety turistů na portálu kudyznudy. cz. Trosky provází mnoho pověstí, od vstupu do podzemí či jiné dimenze po bájný poklad.

Posvátné místo



Mnoho věcí kolem Trosek je dodnes zahaleno tajemstvím. Nedochoval se třeba hodnověrný doklad podoby hradu v době jeho vzniku, což bylo někde kolem roku 1380. Trosky však uchvacovaly lidi již v pravěku. Jde totiž o dvě vyhaslé třetihorní sopky, které postupem času zůstaly obnažené stát nad terénem.

"Trosky nejsou a ani nebyly žádným významným hradem, sloužily vlastně jen sto let, ale svým vzhledem a magií silně přitahují. Už Keltové je využívali jako svoji svatyni," říká kastelán hradu Lubomír Martínek. Zvláštní je třeba postavení Trosek.

Při jarní rovnodennosti je přesně napůl dělí první jarní sluneční paprsek, který vyjde nad Táborem a zamíří na Bezděz. Je to hříčkou stvořitele, či přírody?

Samotný hrad byl založen mezi dvěma homolemi, na kterých byly postaveny věže – Panna a Baba. Hrad nebyl nikdy vojensky dobyt, a to se o jeho obléhání v roce 1424 krátce pokoušel i Žižka. Obráncům prý pomáhala tajná chodba.

Jeden z majitelů hradu, Ota mladší z Bergova, pro své obohacení v roce 1415 vyloupil klášter v Opatovicích nad Labem, což je historicky doloženo. Podle báje pak poklad ukryl v Troskách. K pokladu se možná lze dostat po odvalení obrovitého kamene v podlaze Panny. To se ještě nikomu nepovedlo. Jisté však je, že nedaleko hradu je jeskyně Sklepy, v minulosti hojně navštěvovaná ve snaze najít bájnou tajnou chodbu.

Podzemí bude zřejmě velmi rozsáhlé. "Říká se, že věže zakrývají vchod do jiné dimenze. Už pravěcí lidé považovali Trosky za bránu do pekel. V každém případě toto místo vyzařuje energii, a když tu tak občas v polosnění sám posedávám, tak jako by hrad vydával svědectví minulých dob," dodává kastelán. Kdo nevěří, ať tam běží.