Pivnice, vířivka, golf i kino IMAX. Sedm nejzábavnějších letišť světa

I přes slova o ekonomické krizi přibývá letišť, která chtějí své cestující před odletem pobavit a během dlouhých hodin čekání z nich ještě vytáhnout nějaké peníze za atrakce. Nabídka je široká. Výstavu umění nebo květinovou výzdobu byste asi čekali, ale kluziště, živé koncerty, pivní zahrádka nebo ohromná zahrada plná živých květin vyrazí dech i zkušenému cestovateli.

Reportéři pořadů o cestování televizní stanice CNN sestavili žebříček sedmi mezinárodních letišť, která podle nich nabízejí turistům nejlepší zábavu a potěšení. Některá se díky svým atrakcím stávají záměrným cílem turistů, kteří to prostě chtějí vidět na vlastní oči.

1. Letiště Changi v Singapuru

Hlavní letecký uzel mezi Evropou, Asií a Austrálií je zároveň jedním z inovátorů v zábavě pro cestující. Changi zavedlo mezi prvními letišti na světě wi-fi hotspoty a v 90. letech zprovoznilo na střeše bazén a vířivku.

V posledních letech tady otevřeli interaktivní uměleckou galerii, skluzavku pro děti a přírodní stezku se šesti tématickými zahradami. Turistům, kteří tu musejí při přestupech čekat víc než pět hodin, nabízí projížďku městem zdarma.

2. Mezinárodní letiště Nashville, USA

Nashville v americkém státě Tennessee je na celém světě známý jako kolébka country hudby. Snad žádné jiné město na světě kromě New Orleansu se mu nemůže rovnat v počtu nahrávacích studií a pořádaných koncertů. Ve zdejších hudebních studiích nahrávali Elvis Presley, Dolly Partonová nebo Johnny Cash.

Na hudební minulost navazuje i zdejší mezinárodní letiště, která pořádá pro cestující a hudební nadšence pravidelné živé koncerty. Na celkem čtyřech scénách, jedna je v zóně před odbavením a tři za ním, se koná každý rok na sto koncertů, na které je vstup zdarma. Hraje se hlavně country a jazz, doplňují je rockové kapely a tradiční keltské skupiny.

3. SFO – San Francisco international airport, USA

Umělecké výstavy jsou už skoro běžnou součástí letištních prostor po celém světě, ale na mezinárodním letišti v San Francisku (SFO) je nabízejí už déle než 30 let. SFO Muzeum se skládá z více než 20 galerií ve čtyřech terminálech a otevřeno bylo v roce 1980.

Výstavy se pravidelně obměňují. Na všechny mají vstup zdarma nejen cestující, ale i turisté, kteří sem zajíždějí na výlet ze sanfranciského zálivu. Naposledy mohli například obdivovat sbírku asijské keramiky ze sedmého století nebo fotografie z života rostlin.

4. Letiště Inčchon v Soulu, Jižní Korea

Mezinárodní letiště Inčchon je největší letiště v Jižní Koreji a jedno z největších v Asii. Mezi cestovateli má výbornou pověst. Rozrůstající se areál asi 50 kilometrů západně od Soulu dostal od výboru, který sleduje kvalitu služeb na mezinárodních letištích, cenu za nejlepší servis a to sedm let za sebou (jak vypadá celodenní "zásek" na nejlepším letišti světa si přečtěte zde).

Turisté se tu mohou pobavit například na kluzišti, v kasinu, lázních nebo sauně. A za pět minut se z letiště dostanou kyvadlovým autobusem na 18jamkové golfové hřiště.

5. Letiště Franze Josefa Strauße Mnichov, Německo

Tak jak je bavorská metropole proslulá svým podzimním festivalem piva Oktoberfest, tak pivo nechybí ani na letišti, které nabízí cestovatelům aspoň malý vzorek k ochutnání.

Zdejší pivnice Airbau vedená v bavorském stylu má svůj vlastní pivovar a tradiční německou zahradní restauraci. Za rok pivovar vystaví přes 416 tisíc litrů piva z domácího chmele. A jako na všech oslavách Oktoberfestu, ani v hospodě Airbau nechybí živá hudba, koncerty se konají v hlavní sezoně.

6. Mezinárodní letiště Kingsforda Smithe v Sydney, Austrálie

Rostliny v květináčích zdobí kdejaký prostor letištních hal, ovšem společnost Quantas to ve svém salonku na mezinárodním letišti v Sydney vzala opravdu vážně. Tady rostliny tvoří zelenou stěnu vysokou až 30 metrů. V obří visuté zahradě roste 8 400 rostlin. Zeleň je začleněná do mnoha prostor, do knihovny, restaurace nebo denních odpočinkových místností, kde si mohou cestující dopřát masáž nebo sprchu.

7. Mezinárodní letiště v Hongkongu, Čína

Až budete cestovat přes Hongkong, udělejte si čas na místní kino. Zdejší letiště je totiž jediné na světě, které nabízí obří kino IMAX. Obrazovka má úctyhodných 13,8 metrů na výšku a 22,4 metrů na šířku a je největší na čínském území. Obří plátno nahradilo někdejší dvě kina v terminálu.

Obyvatelé Hongkongu i turisté se ke kinu snadno dostanou, protože se nachází ve veřejné části letiště. Pravidelně se tu promítají dvoj i trojrozměrné filmy, poslední hollywoodské novinky a populárně naučné filmy.