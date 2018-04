Nejvyšší vrcholy Hostýnských vrchů. Kolem pralesů na Kelčský Javorník

Jak se sem dostat

Severním úpatím Hostýnských vrchů prochází železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí. K nástupu na túry je nejvýhodnější vrchol Hostýna, kam jezdí autobusy z Bystřice pod Hostýnem. Sedlo Tesák je dostupné autobusy z Bystřice, Přerova, Hranic, Zlína a Vsetína. Pojedete-li autem, zaparkujte v Bystřici pod Hostýnem nebo ve Chvalčově. Hostýn je pro osobní automobily uzavřen.

Návrh túry

Hostýn – Skalný (žlutá a modrá), 3 km – Klapinov (zelená), 5 km – U tří kamenů (zelená), 7,5 km – Tesák (zelená), 9 km – Čerňava (žlutá), 11 km – Jahelník (žlutá), 14 km – Kelčský Javorník a zpět (zelená), 16 km – Chvalčov (žlutá), 23 km – Bystřice pod Hostýnem (žlutá), 26 km.

Z Hostýna na kole

Popisovaný hřebenový úsek mezi Hostýnem a Tesákem je dobře sjízdný na horském kole, přičemž na Hostýn vyšlapete po kvalitní asfaltce bez aut. Na Tesáku však musíte hřebenovku vzhledem k náročnosti a nevhodnosti terénu opustit. Můžete sjet do Bystřice, chcete-li však najet více kilometrů, vydejte se dolů překrásným údolím Rozsošného potoka do Rajnochovic. Navazující cyklotrasa č. 5037 vás z Rajnochovic vrátí po severním úpatí Kelčského Javorníku zpět do Bystřice pod Hostýnem.

Mapy © PLANstudio