Na stavbě vatry se podílelo více než 40 místních nadšenců, kteří skládali dřevěné palety na sebe několik dnů.

Obrovská věž hořela pod přísným dozorem hasičů a její spálení sledovaly stovky diváků z pobřeží nebo přímo z loděk na moři.

„Asi hodinu po tom, co byla zapálena, začal oheň padat dolů jako by to byl vodopád. Seděli jsme na pláži asi sto metrů daleko, ale horko bylo opravdu intenzivní,“ okomentoval pálení vatry uživatel Thegypsyviking na Instagramu.