Nejvyšší hrad v nejopuštěnějším území Česka

Kolem Lipna na kole

Komplexně a vcelku nejlépe poznáte a procítíte opuštěný kraj mezi Lipnem a státní hranicí v případě, že se sem vydáte na kole. Jde v podstatě o celodenní cca 50-tikilometrový cyklistický přejezd s využitím vlakového spojení.

Z Nové Pece na konci vzdutí Lipenské přehrady zamíříte do Přední Zvonkové – typické socialistické vesnice s bytovkami postavené na troskách starého osídlení. Vybrat si přitom můžete trasu přímo po silnici anebo kolem Schwarzenberského plavebního kanálu.

Za Přední Zvonkovou vás čekají dlouhé kilometry liduprázdným územím mezi pastvinami a s krásnými výhledy na vody Lipenského jezera. Asi po 13 kilometrech, po přejezdu Rakovské zátoky se území rozšiřuje a nabízí se několik variant dalšího postupu – kolem vody do Přední Výtoně, nahoru na Vítkův kámen anebo vpravo přes zaniklé vesnice Otov a Rychnůvek do Pasečné.

Chcete-li si užít krajiny bez civilizace, zvolte třetí možnost (s variantou přes Vítkův kámen) a pokračujte pořád dál směrem na východ. Přejedete silnici z Přední Výtoně do Rakouska, a znovu se ponoříte do liduprázdného lesa. Vyšlápnete dlouhý kopec do bývalé obce Kapličky a dlouhým sjezdem zamíříte do Vyššího Brodu na vlak.

Omezené možnosti občerstvení nabízí pouze osada Svatý Tomáš a vesnice Pasečná, takže vše ostatní s sebou!