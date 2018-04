Jen pro odvážné. Švýcaři otevřeli nejvýše položený visutý most Evropy

Procházka po mostě, dlouhém 98 metrů a širokém 91 centimetrů, je výjimečný zážitek. Připravte se ale na to, že most je často pokrytý sněhem a při chůzi se pohupuje. Poryvy větru tu přitom někdy dosahují rychlosti až 200 km v hodině.

Impozantní visutý most se klene nad ledovcovými srázy hory Titlis (3 238 m n. m.) v Urnských Alpách, v kantonu Obwalden.

"Most je postavený tak, aby vydržel dalších tisíc let. Musí unést hromady sněhu a ledu, to byla ta největší výzva během stavby," uvedl Petr Reinle, mluvčí zimního střediska Titlis Engelberg s tím, že konstrukce bez potíží unese 500 tun sněhu.

Stavba trvala pět měsíců a stála v přepočtu téměř 31 milionů korun.

Výhledy ale samozřejmě garantovány nejsou, vše záleží na počasí. Během slavnostního otevření minulý víkend návštěvníci zažili prudkou sněhovou bouři, takže viditelnost byla značně omezená. Snímky s jasnou viditelností jsou ze středy 12. prosince.