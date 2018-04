Nejvýhodnější last minute? Řecko, Chorvatsko, Itálie, Turecko

Například osmidenní letecký zájezd s polopenzí na Krétu ve *** apartmánech nabízí invia.cz za 10 570 Kč včetně poplatků. Rovněž osmidenní letecký zájezd na tureckou Alanayu do tříhvězdičkového hotelu, all inclusive, s odletem 18. 7. seženete na zajezdy.cz za 11 990 Kč včetně poplatků.

Pokud byste se rádi vydali třeba do Itálie vlastní dopravou, tak za desetidenní pobyt ve Scalee v Kalábrii pro dvě osoby bez stravy v apartmánu, zaplatíte 12 990 Kč. Zájezd za tuto cenu nabízí v termínu od 18.-27. 7. cestovní agentura zajezdy.org.

8denní zájezdy do Chorvatska vlastní dopravou od 19. - 26.7., bez stravování, apartmány, vyjdou na osobu na nettravel.cz od 3 780 Kč.

Hledání na internetu se určitě vyplatí a to i přesto, že téměř nikdy neplatí prvotní "supercena", kterou vás cestovní agentura navnadí. Po proklikání na další stránky totiž zjistíte, že základní cena se "záhadně" zvedla třeba o několik tisíc korun.

"Letos se formou last minute prodá v České republice zhruba 250 000 zájezdů za více než 1 miliardu korun, což je přibližně 10 % z celkového počtu prodaných zájezdů," uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Cena last minute stoupla oproti minulému roku zhruba o 4,47 % ( jedním z mnoha faktorů je i zájem Čechů o kvalitnější ubytování).

O které last minute je největší zájem?

Největší zájem o zájezdy last minute je v těchto dnech o zájezdy do Řecka, Itálie, Egypta, Francie a Turecka.

Největší propad z nejoblíbenějších českých destinací zaznamenalo Chorvatsko (-40,51 %). Invia.cz potvrdila pokles zájmu o tuto destinaci za posledních šest měsíců o 26 procent.

Ušetříte pětinu ceny

Sleva se pohybuje až kolem 20 % z katalogové ceny zájezdu a cestovní kanceláře se tak snaží "za každou cenu" zaplnit neprodaná zbylá místa, aby nemusely platit stornopoplatky za nasmlouvané kapacity.

Formou last minute se nejvíce prodávají zájezdy charterovými leteckými spoji, jelikož u těchto zájezdů cestovní kanceláře navíc pevně garantují leteckým společnostem nasmlouvaná místa v letadle, a proto je maximální snaha i za cenu mírné ztráty tato místa prodat.

Jedinou a hlavní výhodou zájezdů last minute je samozřejmě velice výhodná cena, nevýhodou je pak značně probraná nabídka zájezdů, která nemusí vždy vyhovovat jak běžným klientům (např. požadavek na vzdálenost hotelu od pláže či moře), tak i rodinám s dětmi (např. požadavek na dětské bazény) či důchodcům (např. požadavek na výtah).

Češi letos utratí za dovolenou 73 miliard korun

V zahraničí Češi loni strávili 4,5 milionu dovolených z celkového počtu 9,4 milionu. V České republice se loni prodalo zhruba 2,2 milionu zájezdů (z toho cca 100 000 tuzemských a 50 000 přes zahraniční CK), což znamená, že 46 % svých zahraničních dovolených loni Češi realizovali formou koupě zájezdu u cestovní kanceláře.

Celkově Češi na zahraničních dovolených loni utratili 69,5 miliardy korun včetně nákladů na místě pobytu. Letos se očekává nárůst o 5 %, což znamená celkovou útratu 73 miliard korun.