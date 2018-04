Nejvýchodnější bod Česka, malé „státní tajemství“

Perlička s příchutí státního tajemství na závěr - poznámka redakce Mimochodem, zjistit přesné souřadnice nejvýchodnějšího bodu v ČR není zrovna jednoduché. Při zkoumání souřadnic na pamětním kameni u Bukovce jsme si všimli, že se liší vteřiny severní šířky od údaje, který byl na sousední tabuli. Zatímco na kameni je zvěčněno 49° 33´ 1 N, cedule hlásá 49° 33´ 02“ N, což ale znamená rozdíl 30 metrů! Na rozdíly jsme narazili i v různých odborných zdrojích, kde se souřadnice lišily opět v řádu vteřin. Nepomohl nám ani topografický ústav, na který jsme se obrátili, ani Český úřad zeměměřický a katastrální - zde nám dokonce na náš dotaz, jaké jsou přesné souřadnice nejvýchodnějšího bodu ČR, odpověděli, že tuto informaci nesmějí zveřejňovat a že se musíme obrátit na Ministerstvo vnitra ČR. Už to vypadalo, že to bude akce pro našeho agenta, který bude muset infiltrovat vnitro, oddělení státních hranic. Nakonec nám ale z ministerstva vnitra poslali souřadnice, které vidíte na níže uvedené mapce. A proč se tedy lišily údaje na pamětním kameni a ceduli? Rytec to spletl, možná se mu lépe vyrývala jednička než dvojka. Rady do batohu Nejvýchodnější bod ČR

Nachází se na katastru obce Bukovec a je charakterizován těmito zeměpisnými souřadnicemi:

49° 33´ 02.10521“N (severní šířka)

18° 51´ 33.31399“ E (východní délka) Doporučená trasa

Mosty u Jablunkova – Gírová (červená), 4 km – Hrčava (červená, zelená, žlutá), 10 km – Trojmezí (žlutá), 12 km – Jaworzynka (zelená), 13 km – Bukovec, rašeliniště (žlutá, zelená), 17,5 km – nejvýchodnější bod ČR (naučná stezka), 18 km – Bukovec (neznačeno), 21 km. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 97 – Slezské Beskydy a Jablunkovsko Užitečné odkazy

Chata Gírová: www.chatagirova.cz

Region Jablunkovsko: www.jablunkovsko.cz