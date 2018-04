Nejvíce za cestování loni utratili Číňané, sesadili Němce

Počet Číňanů, kteří chtějí strávit svoji dovolenou v zahraničí, v posledním desetiletí prudce roste. Čínští turisté jsou známí především tím, že se zúčastňují organizovaných zájezdů a v cizině masivně nakupují luxusní módu.

Naopak Němci mají kvůli problémům v eurozóně v poslední době hluboko do kapsy.

Loni rostly i výdaje turistů dalších rychle rostoucích ekonomik, kde se zvyšuje střední třída, jako Rusko. Útraty ruských turistů vzrostly o 32 procent. Rusku nyní patří pátá příčka a dohání čtvrtou Británii.

Jedinými zeměmi z první desítky, které zaznamenaly pokles výdajů, byly Itálie a Francie. V Itálii omezili turisté v době recese své výdaje o jedno procento a ve Francii o šest procent.

Německý svaz cestovního ruchu DRV uvedl, že se dalo očekávat, že Čína v útratách za turistické cesty překoná Německo, protože má více obyvatel než Severní Amerika, Rusko a Evropa dohromady. Udivující je, že tomu bylo již v loňském roce. Může to však být způsobeno i tím, že Číňané častěji jezdí na dlouhé cesty, které jsou nákladnější, zatímco Němci obvykle cestují do Středomoří, napsala agentura Reuters.

Čína je nejrychleji rostoucím trhem podle zájmu místních obyvatel o cestování. Pomáhají k tomu vyšší disponibilní příjmy a zmírnění restrikcí pro cestování do zahraničí. V roce 2000 Číňané uskutečnili jen deset milionů turistických cest do zahraničí, loni to již bylo 83 milionů. Výdaje za cestování za stejnou dobu stouply téměř osmkrát.

Země s nejvyššími útratami obyvatel za turistické cesty do zahraničí: