Nejvíce českých horolezců zahyne v Tatrách

Mont Blanc si poslední oběť z České republiky vyžádal v dubnu 1999, kdy horolezec uklouzl na skalnatém terénu a zřítil se z výše 400 metrů; zemřel krátce po převozu do nemocnice. V srpnu 1994 bylo mrtvé tělo českého horolezce nalezeno na italské straně tohoto alpského masívu. Další český alpinista zahynul spolu se dvěma Belgičany na svazích Mont Blanku v srpnu 1993.



V Alpách zastihla za posledních osm let smrt sedmnáct českých horolezců. Někteří z nich se zřítili z rakouských, francouzských, švýcarských či italských alpských svahů po té, co uklouzli, jiným nepřálo počasí. Jako například v červenci 1998 dvěma horolezcům české výpravy v italských Alpách, které na vrcholu masívu Ortles

usmrtil blesk. O rok později zemřeli dva čtyřiapadesátiletí horolezci z Plzně v italských Alpách v důsledku podchlazení a vyčerpání po té, co je při hřebenové túře zastihla vichřice a oni se ukryli v ledové průrvě. Poslední českou oběť si Alpy vzaly

letos v červnu, kdy při sestupu tří horolezců z hory Jungfrau ve Švýcarsku se jeden z nich zřítil do hloubky 700 metrů.



Českou oběť si letos v březnu vyžádala i hora Olymp na severu Řecka, kde náhoda nepřála při pěším výstupu sedmačtyřicetiletému turistovi. Také nejvyšší hora Jižní Ameriky Aconcagua se stala osudnou českému horolezci, který ve výšce 5000 metrů podlehl otoku plic.