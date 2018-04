Nejvíc závad mají kola ze supermarketů

Lidé se už odnaučili spoléhat na vlastní opravářské dovednosti a bicykly raději svěřují odborníkům. Cykloservisy nabízejí odbornou pomoc, opravy i kontrolní prohlídky.

Jaké jsou nejčastější chyby domácích opravářů? "Klasické je, že si přehušťují pneumatiky. To je dost nebezpečné, protože každá pneumatika má určitý tlak. Lidé si myslí, že čím tvrdší, tím lepší. Může se stát, že rupne, a to je velmi nebezpečné hlavně při sjezdu," vysvětluje Zdeněk Ulrich.

"Většinou se tlak, napsaný z boku pneumatiky, pohybuje od 3,5 do 4 atmosfér. Lidé tam ale klidně dají šest. Další problém jsou brzdy, jedny mají hydraulickou kapalinu, druhé oleje. Oboje by se měly po roce vyměnit. Kontrolovat a pravidelně měnit se musí také brzdové špalíky," dodává odborník.



V hradeckých provozovnách zaplatí zákazníci za základní servis, včetně zkontrolování stavu, seřízení brzd, promazání řetězu, dotažení klik či dofouknutí kol, kolem 300 korun. Centrování stojí od 50 do 150 korun.

"Cena záleží na stavu kola. Pokud to je nové nebo pravidelně udržované kolo, tak běžný servis stojí kolem 300 korun. Když ale někdo přijde s kolem, které je ve velmi špatném stavu,musí počítat, že to taky bude něco stát. Vše je individuální," upozorňuje Zdeněk Bláha z hradeckého servisu jízdních kol Bláha.

Oprava do druhého dne

Většina servisů se shoduje, že na začátku sezony bývá nejvíce práce, proto doba vyřízení objednávky je zhruba do týdne.

"Záleží na tom, co je potřeba opravit. Nejhůře opravitelná jsou kola ze supermarketů. Ne nadarmo se říká levná věc - drahá věc. U takového kola, které se nedá dobře seřídit, je potřeba vyměnit skoro polovinu věcí. Pak může oprava vyjít i třeba na dva tisíce korun, někdy i na víc. To bych už raději doporučil koupit nové kolo," upozorňuje Pavel Pešek z hradeckého cykloservisu Pešek.

U Kulhánků ale opraví kolo buď okamžitě, nebo nejpozději do druhého dne. "Pokud jde o malou opravu, jako je třeba výměna duše nebo seřízení brzd, lze ji udělat na počkání nebo do dvou hodin, nejpozději však do druhého dne. I když je sezona, snažíme se zákazníkovi vyjít vstříc," řekl zaměstnanec servisu v prodejně kol Vojtěch Kulhánek.