Bazény, kluziště i živý park. Jak vypadá luxus největších lodí světa

Za posledních deset let se žebříček největších zaoceánských lodí několikrát přepisoval. V současné době je největší lodí na světě Oasis of the Seas. Je zhruba pětkrát větší než Titanic, na délku měří 360 metrů, na šířku 60 a půl metru. Na paluby pojme 6 296 cestujících. Jméno Oasis dostala v soutěži, která se konala v květnu 2008.

Tip na dovolenou Navštivte nejrůznější destinace lodí. Dopřejte si plavbu Vašich snů! Vybírejte na dovolena.iDNES.cz.

Když potom v říjnu 2009 plula z Finska do USA, byly se tisíce lidí podívat na její průplav pod dánským mostem přes Velký Belt. Světlá výška mostu je 65 metrů, zatímco Oasis of the Seas má celkovou výšku 72 metrů. Průjezd lodi byl umožněn zejména zatažením teleskopických komínů, o dalších 30 cm loď poklesla díky jevu dynamického snížení polohy lodi při rychlé plavbě v mělké vodě (jak Oasis podplula dánský most, čtěte zde).

Oasis cestujícím nabízí dvě horolezecké stěny, kluziště či 24 restaurací. V repertoáru jejího divadla je 90minutové představení broadwayského hitu Hairspray. Na palubě Oasis se rozkládá skutečný park. Říká se mu podle většího newyorského bratříčka Central park. Tvoří ho 12 tisíc keřů, rostlin a stromů a je první svého druhu na moři. Na palubu Oasis před vyplutím se můžete podívat zde.

Oasis of the Seas Na palubě Oasis of the Seas je skutečný park. Pohled přes bazény lodi Freedom na New York

Před vyplutím Oasis byla největší osobní lodí na světě Freedom of the Seas stejného provozovatele, rejdařské společnosti Royal Caribbean International. Stejně jako její sesterské lodě Liberty a Independece (of the Seas) byla vyrobena v loděnicích ve finském Turku. Freedom je dlouhá 338,77 metru, široká je 56 metrů a vysoká jako 18patrový dům. Pojme téměř 6 tisíc lidí.

Independence of the Seas. Takhle vypadá mořský obr:

VIDEO: Exkluzivně na iDNES.cz: Pluli jsme na největší lodi světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Společnost Royal Caribbean International provozuje těchto obřích lodí celkem deset. Plavbu na nich vyhledávají turisté, kteří chtějí skloubit poznání se zábavou. Na palubách se mohou věnovat sportu i zábavě - jsou tu bazény, fitness, simulátor surfovací vlny, horolezecká stěna, boxerský ring i hřiště na golf. Pro každou věkovou skupinu se nabízí jiná diskotéka, pro konzumenty zábavy několik divadel a kin. Přes den loď zastavuje u významných měst, v noci se pluje.

Nejslavnější z největších lodí je bezesporu Queen Mary 2. Luxusní osobní dopravní loď dostala jméno po skotské královně Marii Stuartovně, kterou dala za domnělou zradu popravit její příbuzná, královna Alžběta I. Queen Mary 2 byla od roku 2004 největší lodí na světě, překonala ji Freedom of the Seas, která dokáže pojmout dvojnásobek pasažérů, a později Oasis.

Její výstavba se sledovala s velikým zájmem, nevídaný luxus nabízel přirovnání s Titanikem. Na každé dva z 2 620 cestujících při první plavbě připadal jeden člen posádky. Specialitou Queen Mary 2 je knihovna s 8 500 svazky, což z ní dělá největší pojízdnou knihovnu na světě.

Kromě toho se cestující mohou bavit v bazénech, na běžecké trati, v divadle, muzeu či planetáriu, ve 14 barech nebo ve vinném sklípku s 343 druhy vína. K dispozici je několik druhů kajut, ty nejdražší stojí na týden až 1,6 milionu korun.