Od obří skládky k největšímu ruskému kolu světa. Nový magnet New Yorku

Staten Island je z hlediska cestovního ruchu jedním z nejopomíjenějších newyorských obvodů. Úřady si ale slibují, že to by se mělo s vybudováním nového obřího kola změnit. Atrakce, která vyroste v blízkosti baseballového stadionu Richmond County Bank Ballpark, by měla přilákat obrovské množství turistů z celého světa.

Kolo, které je podobné svému britskému rivalovi London Eye (Londýnské oko), nabídne svezení ve 36 kabinkách, z nichž jedna pojme až 40 lidí. Celkem tak jednu jízdu může absolvovat až 1 440 lidí. Vyhlídkové kolo by přitom mělo být v provozu denně, kromě extrémně špatného počasí. V hlavní sezoně by se tak na něm mohlo každý den svézt až 30 tisíc lidí, což by představovalo rekordních 4,5 milionu návštěvníků za rok.

Výstavba kola, které se má otevřít roku 2015, vyjde odhadem na 230 milionu dolarů, což je v přepočtu necelých 4,5 miliardy korun. Kolo ale nebude jediným magnetem na lákání návštěvníků. V těsném sousedství má také vzniknout nákupní centrum se stovkami designových outletových obchodů, hotel, divadlo, restaurace i kavárny.

Nový projekt je součástí dlouhodobého úsilí vedení města o revitalizaci nábřeží ve snaze proměnit New York v turisticky víc orientované město. "Kolo nabídne jedinečné výhledy a rozhodně se stane jednou z předních atrakcí New Yorku. A v neposlední řadě bude také posledním příspěvkem k našemu nově revitalizovanému nábřeží," řekl k plánům newyorský starosta Michael Bloomberg.

Ve čtvrti Staten Island v New Yorku vyroste největší vyhlídkové kolo na světě, vysoké 190,5 metru. Trumfne tak dosavadního rekordmana - Singapur Flyer, který se tyčí do výšky 165 metrů.

Kromě pozvednutí turistického ruchu pomůže nový projekt také vytvořit 1 200 nových pracovních příležitostí během výstavby, 1 100 trvalých pracovních pozic a do oblasti přitáhne soukromé investice v odhadované výši půl miliardy dolarů.

Nové plány na výstavbu obřího kola vysoce ocenil také starosta Staten Islandu James Molinaro. Ten poukázal na to, čtvrť zatím byla bohužel známá zejména svojí největší skládkou v New Yorku, zvanou Fresh Kill, zabírající 1 200 hektarů. "Tomu tedy říkám obrovský posun," prohlásil Molinaro, "od největší skládky světa k největšímu vyhlídkovému kolu světa."