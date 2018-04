Největší siláci světa se sejdou ve Skotsku

Dnes se již nejedná o soutěže válečníků, ale o společenská setkání spojená se sportovním zápolením, vystoupením hudebníků a tanečníků, na která se sjíždějí lidé nejen z blízkého okolí, ale i z míst více či méně vzdálených – připojte se k nim i vy.

Tradice skotských her Highland Games sahá hluboko do minulosti – až k prvním Keltům, kteří žili na území Britských ostrovů. Nejsilnější a nejudatnější předkové dnešních Skotů soupeřili ve válečných utkáních a sportovních dovednostech.

Podle historiků patřily hry v minulosti k nástrojům panovníka, jak si vybrat ty nejspolehlivější a nejdrsnější členy své družiny. Vládce vybíral například nejrychlejší běžce, ze kterých se stali poslové, siláky, aby mu zajistili osobní ochranu. Kromě těchto chrabrých jedinců vybíral nejvýraznější baviče, které využíval jako šašky a zpěváky během večerní zábavy u dvora.

Hlavním principem her je soutěžení mezi siláky, tanečníky a hudebníky a to vše se odehrává uprostřed divoké a výjimečné skotské krajiny. Highland Games, které navštěvuje i královský pár, probíhají po dobu letní sezóny napříč Skotskem a i vy se můžete vžít do role panovníka jako divák a zúčastnit se doprovodných programů. Vyberte si z řady událostí, od menších soutěží na venkově, až k velkému představení v Braemaru, které navštěvuje 10 000 diváků.

Hry Highland Games jsou unikátní směsicí sportovních, kulturních a sociálních disciplín, ve kterých se každoročně utkají desítky mužů. Zažijte soutěže ve "skotské" atletice, dovednostech spojených s místní tradicí a předměty každodenní potřeby v rukodělných povoláních. Nejznámější jsou pravděpodobně závody v tanci v pravém skotském kiltu, či hře na dudy, hod kladivem a vrh kmenem stromu.

Naplánujte si cestu do Skotska VisitBritain Journey Planner.

Fanouškům skotských her VisitBritain doporučuje spřátelenou akci v České republice Skotské hry na státním zámku Sychrov, které se uskuteční ve dnech 20. až 21. srpna 2010.

VisitBritain fanouškům Británie doporučuje sledovat soutěže na Facebooku či Twitteru.

Další informace o Londýně a Velké Británii hledejte na www.visitbritain.cz.