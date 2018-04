O největší sbírce skotské whisky a proč se tento nápoj srká

Může se hodit - informace o vybraných palírnách Arran - do této palírny se musíte vypravit na stejnojmenný ostrov, do Lochranzy. Dělají tu whisky s příchutí rašeliny. Nabízejí několik typů prohlídek, v ceně od 6 do 60 liber (208 - 2 080 korun).



Deanston - palírna se nachází přibližně 13 kilometrů severně od města Stirling. Otevřeno zde mají denně od 10 do 17 hodin. Prohlídky stojí od 8 do 30 liber (278 - 1 040 korun), přičemž ta základní trvá 50 minut. V areálu v dávné minulosti bývala přádelna bavlny.



Dewar's - lihovar sídlí v Aberfeldy, v „srdci" Skotské vysočiny a v lokalitě, kde žije hodně rezavých veverek. Ty se objevují i na etiketě whisky. Turisté sem mohou zajet od dubna do října od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 12 do 16 hodin. Od listopadu do března je pak otvírací doba následující: pondělí až sobota 10 až 16 hodin. Zajímavostí je, že Tommy Dewar, jeden ze zakladatelů palírny v 19. století, byl údajně třetím člověkem v Británii, který si koupil automobil.



Edradour - tato palírna funguje od roku 1825, patří přitom k těm nejmenším skotským lihovarům. Má v současnosti pouze tři zaměstnance. Stojí u města Pitlochry. Prohlídku nabízejí od 260 korun. Otevřeni veřejnosti jsou v hlavní turistické sezoně od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin.



Glengoyne - zdejší whisky měla v oblibě britská královna matka, lihovar patří k těm nejhezčím ve Skotsku, otevřeno má celoročně. Podívat se do něj mohou zájemci za ceny od 7,50 libry (260 Kč). Sídlí poblíž obce Killearn, asi 23 kilometrů severně od Glasgow. Whisky se na tomto místě pálí od roku 1833.



Glenkinchie - do tohoto lihovaru je to zřejmě z Edinburghu nejblíže. Dojet se tam z hlavního města Skotska dá například místní autobusovou linkou, nebo tam zájemce doveze i přímo zástupce firmy sídlící v Pencaitlandu. V sezoně mají otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin, v neděli od 11 do 17 hodin. Mimo hlavní turistickou sezonu zavírají o hodinu dříve. Prohlídky vycházejí na cenu od 8 liber. Palírna tu je od roku 1837.



Macallan - u Aberlouru dělají sladovou whisky, otevřeno mají v turistické sezoně od pondělí do soboty mezi 9:30 a 18:00, od října do Velikonoc pak jen od pondělí do pátku od 9:30 do 17:00. V polovině 90. let začali vyrábět produkt s názvem Replica. Tehdy totiž byla z jednoho vraku vylovena právě láhev s whisky Macallan.



Strathisla - palírna byla vybudována v roce 1786, nachází se na severu Skotska poblíž Keithu. Patří k těm nejstarším a nejmalebnějším v zemi. Prohlídky vycházejí na cenu od 7,50 liber.



Talisker - jediná „destilerka" na ostrově Skye. Založena byla v roce 1830 a návštěvníky bere na prohlídky celoročně za ceny od 7 do 30 liber.



The Famous Grouse - prohlídky v Glenturret Distillery stojí od 10 liber výš, ta základní například zahrnuje dvě ochutnávky. V hlavní turistické sezoně od dubna do října je otevřeno denně od 9:30 do 18 hodin, mimo sezonu od 10 do 17 hodin. Zavírají zde 25. a 26. prosince a na Nový rok. „Fajnšmekři" mohou využít třeba i nabídky na prohlídku „do zákulisí" lihovaru. Celý výrobní proces vám ukážou za 225 liber (7 800 Kč). Tady je samozřejmě nutná rezervace předem.



Tomatin Distillery - tuto výrobnu whisky hledejte u města Inverness. Patří k těm největším ve Skotsku. Přístupná je od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin, v turistické sezoně pak i ve stejném čase v sobotu a v neděli od 12:30 do 16:30. Firma byla založena v roce 1897, prohlídky stojí od 6 liber (208 Kč). Více skotských palíren whisky naleznete například na www.scotch-whisky.org.uk. Zdroj: Zdroj: Prospekty jednotlivých lihovarů, magazín Select Traveller a www.skotska-whisky.cz.