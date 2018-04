Největší rekreační jezero se otevře u česko-německých hranic

Vodácký ráj

Podle znalců z příhraničí přetáhne Berzdorfer See českým rekreačním oblastem mnoho turistů. Budoucí čas je zatím ještě na místě, zatopený někdejší povrchový důl se teprve plní vodou a na otevření čeká.



Už dnes ale jezero především jachtaři popisují jako vodácký ráj. Přestože je ještě koupání povoleno jen jednou ročně během tzv. "Dne zážitků", najdou tu plavci velmi čistou vodu.

K jezeru už míří čeští cyklisté a bruslaři

Cyklisté mohou už dnes využívat cyklostezku podél jezera. A lidé především z příhraničního Hrádku nad Nisou se sem po rovinaté cyklostezce podél Nisy vydávají stále častěji.

"Až do města Görlitz vede perfektní cyklostezka, kolem samotného jezera jezdí lidé na kole i na bruslích, je to pro ně úžasné místo. V tomto jsou Němci o hodně dál než my," komentoval Jiří Rutkovský ze sdružení Cyklisté Liberecka.

Berzdorfer see Berzdorfer See je jezero v Německu jihozápadně od města Görlitz poblíž hranic s Polskem. Je to zatopený hnědouhelný důl. Název má podle blízké obce Schönau-Berzdorf. Vodní plocha: 960 ha

Max. hloubka: 72 m

Objem vody: 330 milionů m3

Délka břehu: 15,5 km

Délka přístavu: 500 m

Dokončení: Napouštění skončí v roce 2010

Využití areálu nabídne celou řadu možností a atrakcí. Vznikl tu rozsáhlý přístav, kemp, obří parkoviště, centrum vodních sportů, golfové hřiště, budují se volejbalová hřiště nebo stezka pro projížďky na koních. Podle plánů má být obnoven třeba i historický památkový objekt Herrenhaus Oberhof. Autoři projektu chtějí využít také třeba zbytky stavby tepelné elektrárny. Další nevšední stavba bude v podobě vodního hradu na bukových pilířích.

"Naposledy jsem tam jel loni, to ještě nebylo jezero úplně zaplněné. Zapotřebí ještě bylo, aby hladina vystoupala o několik metrů. Pochybuji, že to stihnou napustit ještě během letošní sezony. Přítok je tam velmi slabý. Svědčí o tom fakt, že otevření už německá strana plánovala před třemi roky. Do té doby tam platí zákaz koupání," chladí ale předčasný optimismus Josef Vele.

Sám se přitom jako surfař na otevření jezera velmi těší. "Pro jachtaře to bude nejideálnější vodní plocha. Lepší není v celém Libereckém kraji. Hodně tam fouká a rozlohou jezero nemá konkurenci. Těším se, až tam budu moct zajet s vnoučaty. Pro lidi z Liberecka to bude mnohem blíž než na Máchovo jezero," přidal Vele.

Ideální podmínky pro jachtaře

Jachtařka Jana Eichlerová dokonce zvažuje, že přesune loď zakotvenou u Lipna právě k jezeru u města Görlitz. "Lipno se už stává přeplněné. Ta masovost mi přestává vyhovovat," říká Eichlerová.

Až voda zaplaví všechna dosud suchá místa několik metrů nad hladinou, bude tu moci zakotvit až 2 000 plachetnic. Hloubka čtyř metrů umožní kotvení i námořním jachtám. Jezero se bude moci pochlubit největší hloubkou 72 metrů.

"Německo je pro nás lepší na rozdíl třeba od Chorvatska i v tom, že jsou tam stabilní ceny a perfektní servis. Kotevné je tam také asi o polovinu levnější. Rozlohou bude jezero u města Görlitz ideální, je to od nás navíc kousek,“ řekla Jana Eichlerová.

Právě jachtaři se mohou těšit na bezkonkurenční rozlohu jezera o přibližně 960 hektarech. Berzdorfer tak nabídne ideální podmínky pro všechny druhy plachet.

Koupání v čisté vodě, sinice nehrozí

Také milovníkům koupání nabídne jezero dokonalé podmínky. Hlavní koupaliště v Berzdorferu se nachází na severním pobřeží v přírodním prostředí. Pláže jsou také na jihu, kde leží "srdce" vodních sportů.

Rodiny se mohou těšit na bezpečné koupání ve velmi čisté vodě, provozovatelé navíc zajistí bezpečné oddělení části pro koupání od té vyhrazené pro surfaře nebo jachtaře.

"Podle mého odhadu chybí ještě víc než čtyři metry vody, aby se dalo jít do vody z pláží. Zatím ani okolí nevypadá dodělaně. Z celé oblasti mám ještě pořád zvláštní dojem - třeba tím, když v dálce vidím obří rypadlo a uvědomím si, že se tu dřív těžilo uhlí. Měl jsem taky dojem, že tam docela dost foukalo," zhodnotil Bohumil Marek.

"Na druhou stranu tady nebude problém se sinicemi, z Liberce je to taky mnohem blíž než třeba na Máchovo jezero. Ty atrakce, co se tam chystají, vypadají velmi lákavě. Výlet se dá také spojit s návštěvou města Görlitz, jezero leží opravdu kousek," dodal.

Plány na otevření jezera by ještě mohla zhatit příroda a nízký stav vody v Nise. Poslední termín napuštění je nyní stanoven rok 2010.



