Největší přílivová vlna světa na čínské řece je atrakcí. Podívejte se

, aktualizováno

Je to přírodní divadlo, které se vidí málokde. Extrémní přílivová vlna na východočínské řece Čchien-tchang, která se každoročně zhruba v tuto dobu opakuje, přitahuje desetitisíce lidí. Letos byla nejsilnější za posledních 10 let, valila se proti proudu rychlostí 30 km v hodině a při nárazu do břehů voda stříkala až 20 metrů vysoko.