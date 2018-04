Největší, nejdelší, nejrychlejší, nejlepší...

Poprvé kniha vyšla v roce 1955, o čtyři roky později po hádce o tetřeva a kulíka.

Z extrému do extrému

A co vy? Víte s jistotou, která řeka na světě je nejdelší? Který z mrakodrapů se tyčí nejvýš? Nejste si jisti. Pak sáhněte po Guinnessově knize rekordů, která se již stala celosvětovou legendou. Kromě přírodních unikátů, které jsou většinou neměnné, obsahuje i řadu prvenství, které si cílevědomí lidé tvrdě vydřeli.

Na jejích stránkách nenajdete nic obyčejného, průměrného a šedivého. Provede vás doslova z extrému do extrému. Například: nebaví vás stát v dlouhých dopravních zácpách? Možná budete více nad věcí, když se dozvíte, která byla ta nejdelší na světě - v knize figurují dvě. Ta z roku 1980 se utvořila mezi francouzskými městy Lyon a Paříž a měřila 176 kilometrů. Druhá, z roku 1990, uvěznila mezi západním a východním Německem osmnáct milionů aut.

Kniha obsahuje nepřeberné množství rekordních záznamů, které jsou rozděleny do osmi kategorií. Světové prvenství vám může náležet nejen díky přerostlému lidskému orgánu, ale vydobýt si ho můžete i ve vámi libovolně zvoleném oboru. Slovo průměrnost vám však musí být cizí.

Současný trend Guinnessovy knihy rekordů směřuje spíše k překonávání zapsaných rekordů, a nikoli k vytváření rekordů zcela nových. Vymyslet si totiž čin, který na světě ještě nikdo nikdy neprovedl, není tak těžké. Můžete mít klidně dvousté nejdelší nohy na světě, ale když s nimi vylezete na dvacetimetrový sloup a tam budete žonglovat se třemi míčky, světový primát vás nemine.

Rekordy pod Řípem

České rekordy především potvrzují pravidlo o zlatých českých ručičkách či hlavičkách. Češi se tolik nesnaží o zdolávání stávajících světových rekordů (snad pouze v konzumaci piva nemáme přemožitele). Agentura Dobrý den, která české rekordy zaznamenává, se většinou setkává s velikou nápaditostí, s jakou naši borci vytvářejí rekordy nové. Ať už se jedná o obří konvice, sklenice či předměty vytvořené ze sirek.



CN Tower, 553 m, Toronto, Kanada

33 světových NEJ

NEJVĚTŠÍ HŘBITOV

Hřbitov Ohlsdorf, Hamburk, Německo, 400 ha, používá se od roku 1877

NEJVĚTŠÍ PĚVECKÝ SBOR

60.000 zpěváků při finále soutěže sborů v Breslau, Německo, 2. srpna 1937

NEJVĚTŠÍ LOUTKA

Králíček, 10,5 m, vyroben v červenci 2003 v Hongkongu

NEJVĚTŠÍ POCHOD HOMOSEXUÁLŮ

300.000 lidí, 25. dubna 1993, Washington USA

NEJTĚŽŠÍ ČESNEK

Vypěstoval Robert Kirkpatrick, Kalifornie, USA, vážil 1,19 kilogramu

NEJRYCHLEJŠÍ VESMÍRNÁ PLAVIDLA

Helios 1 a 2 na oběhu kolem Slunce v letech 1974 a 1976, 252.800 km/h

NEJVÍC KONDOLENCÍ

580.000 lidí zanechalo svůj vzkaz na internetových stránkách britské královské rodiny po úmrtí princezny Diany



NEJSTARŠÍ POPULACE

10,8 procent monackých obyvatel je starších 75 let

NEJSTARŠÍ MĚSTO

Nejstarší osídlení v Dolních Věstonicích se datuje do období 27.000 let před Kristem

NEJBOHATŠÍ ŽIJÍCÍ OSOBA

William H. Gates vlastní více než 45 miliard dolarů

NEJDELŠÍ OBČANSKÝ SOUDNÍ PŘÍPAD

Profesor Saburo Ienaga se v Tokiu soudil 32 let (do 1997) s japonským ministerstvem školství za zásahy do jeho knihy New History Of Japan

NEJVÍCE OTÁZEK ON-LINE

Paul McCartney dostal přes 3 miliony otázek na svém webu během propagace svého alba Flaming Pie 17. května 1997

NEJSTARŠÍ POUŽÍVANÁ PARNÍ LOKOMOTIVA

Fairy Queen postavena v roce 1855 v Anglii. Od roku 1966 jezdí v Indii.

NEJVĚTŠÍ JEZERO

Kaspické moře, 371.800 km2, Kazachstán, Rusko

NEJVĚTŠÍ KOSTEL

Notre Damme de la Paix, 30.000 m2, Yamoussoukro, Pobřeží Slonoviny

NEJVÍC CELEBRIT V TV SERIÁLU

Simpsonovi, více než 340 celebrit, mezi nimi Mick Jagger nebo Elizabeth Taylorová

NEJTĚŽŠÍ VYDÁNÍ NOVIN

Sunday New York Times, 14. 9. 1987, 5,4 kilogramu

NEJDELŠÍ STAVBA Z LEGA

Bangkok, 1052 metrů, postaveno 20.000 dětmi, Thajsko

NEJKRADENĚJŠÍ OBRAZ

Rembrandtův Jacob III. de Cheyn, ukraden čtyřikrát

NEJVĚTŠÍ PIVNÍ FESTIVAL

Oktoberfest 1999, Mnichov, Německo, 7 milionů návštěvníků, 5,8 milionu litrů piva

PRVNÍ DÁMA NEJVÍCE ZEMÍ

Graca Machel, manželka prezidenta Mosambiku, se po jeho smrti vdala za Nelsona Mandelu

NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ STŘEDISKO

West Edmonton Mall, 121 ha, Edmonton, Kanada

NEJVĚTŠÍ DOPRAVNÍ LETADLO

NEJDELŠÍ DOPRAVNÍ ZÁCPA

Hranice východního a západního Německa, 12. dubna 1990

NEJNAHRÁVANĚJŠÍ PÍSEŇ

Yesterday, do roku 1986 byla nahrána ve zhruba 1600 verzích

NEJVYŠŠÍ VOLNĚ STOJÍCÍ STAVBA

Vodopád Salto Angel, 979 metrů, Venezuela

NEJDELŠÍ ŘEKA

Nil, 6695 km, Egypt a další

NEJVYŠŠÍ ŽIJÍCÍ ČLOVĚK

Xi Shun, 236 cm, Čína

NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ ROSTLINA

druh bambusu, 91 cm za den

NEJVĚTŠÍ LES

jehličnatý les, 1,1 mld. ha, Rusko

NEJVĚTŠÍ TEPLOTNÍ ROZDÍL

Browning, USA, 7 °C až -49 °C

NEJVYŠŠÍ VODOPÁD

NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Japan Travel Bureau, 384 poboček, Japonsko

Ty naše rekordy české

Pelhřimov, město na Českomoravské vrchovině, je zasvěcen rekordům a kuriozitám. Hlavním "pachatelem" této činnosti je Miroslav Marek z agentury Dobrý den.

"Ještě za komunismu jsem dělal v Domě dětí a mládeže," vzpomíná na počátky svého zájmu o kuriozity. "Tam byl klub středoškoláků, které jsme učili, jak vést kroužky a pracovat s dětmi, aby s nimi mohli jezdit na tábory. Součástí toho bylo vymýšlení různých recesních disciplín."

Všechno začaly kotrmelce

Rekordmanská éra města nastartovala krátce po revoluci. V roce 1990 zde padl první kuriózní světový rekord v metání kotrmelců. "Na jeho základě jsme byli pozváni na festival do Belgie a o rok později jsme uspořádali první vlastní přehlídku. Víceméně jsme ale byli jejími hlavními protagonisty my, sami jsme se tady pokoušeli vytvářet všelijaké rekordy."

Čím dál víc lidí se na pelhřimovské recesisty obracelo s žádostmi o zaznamenávání vlastních rekordů. "Proto jsme založili Českou databanku rekordů a začali jsme zpracovávat veškeré údaje o českých rekordech a kuriozitách. Ale protože informací začalo přibývat, museli jsme se rozhodnout, jestli máme odejít z našich normálních zaměstnání a věnovat se tomu naplno."

V současnosti se agentura Dobrý den zabývá vydáváním certifikátů pro všemožné české rekordy. "Každý rok zaznamenáváme kolem dvou až tří set nových výkonů a k tomu vydáváme Českou knihu rekordů."

V agentuře funguje tým komisařů, kteří se účastní pokusů o překonání nebo vytvoření rekordů. "Teď přes léto to je každý víkend tři až pět různých pokusů. Zaznamenáváme, co se tam odehrálo, sepíšeme zápis, na jehož základě je rekord vložen do České databanky rekordů," vysvětluje Marek.

"Jedna varianta, jak rekordy vznikají, je ta, že si někdo, kdo je ve svém oboru hodně dobrý, vymyslí nějakou dílčí disciplínu, čímž stvrdí svou zručnost či um v daném oboru. Letos jsme například udělili jednu z výročních cen panu Kocourkovi, byť to bylo in memoriam. Byl to nejstarší parlamentní stenograf na světě. Chlap, který v roce 1945 nastoupil v Praze do parlamentu a celých téměř šest desetiletí zaznamenával, co tam ti politici vykládají."





Jan Skorkovský, pravidelný účastník festivalu v Pelhřimově, je držitelem mnoha českých i světových rekordů. Uběhl mimo jiné maratonský běh s fotbalovým míčem na noze.

Mezi nebem a zemí

Ale rekordy padají i v oborech, které patří spíše do oblasti vědecko-fantastické literatury. "Zcela unikátní jsou všechny záležitosti okolo tělesného magnetismu. To jsou věci mezi nebem a zemí," říká Marek.

Před pěti lety se festivalu nazvaném Pelhřimov - město rekordů účastnil Karol Ostertag, který na své hrudi dokázal udržet kovové pláty vážící 225 kilogramů. "Zvednout pytel cementu je pro normálního člověka docela zátěž. A tenhle chlap si víc než čtyřnásobnou váhu položí na hruď, dá ruce dolů a ono to tam drží. Bylo mu tehdy sedmdesát let."

Odkud se bere taková energie? Prý z vesmíru a prý je to otázka víry. "Sám o sobě to zjistil před osmi lety, když mu zemřela žena. Měl truchlivé období a při té příležitosti začal číst knížky o Tibetu, až to došlo takhle daleko," dodává Marek.

Hrozivé věci jsou bezpečné

Rekordy lze lámat prakticky v kterékoli oblasti. "Jediná omezení jsou dána zákonem, možná nějakými etickými normami, ale jinak ne. I ty nejnebezpečnější disciplíny lidé provádějí na vlastní nebezpečí. Nicméně ty věci, které vypadají nejhrozivěji, jsou v podstatě bezpečné, protože je dělají profíci," podotýká Marek.

V Česku je snaha vymýšlet stále nové disciplíny značná. "I my jsme si svého času mysleli, že rekordy mohou být časem vyčerpané téma, ale potom jsme náhle zjistili, že to snad ani nejde. Každý má totiž ctižádost být v něčem nej." Nápaditost Čechů je opravdu veliká.