Největší loď světa brzy vypluje. Oasis of the Seas, luxusní město na vlnách

Oasis of the Seas už zkušební plavbu přes oceán podnikla. Do Port Everglades v jihofloridském Fort Lauderdale totiž putovala z finského Turku, kde ji pro společnost Royal Caribbean vyrobili. Sledovali jsme její průjezd pod největším dánským mostem Belt, který byl velmi těsný, mezi plavidlem a mostem zbývala mezera pouhých 50 centimetrů. Více ZDE.

Oasis of the Seas nyní na Floridě čeká na svůj křest. Slavnostní pojmenování proběhne 30. listopadu, mezi kmotrami gigantické lodi budou např. kubánsko-americká zpěvačka Gloria Estefan, plavkyně Dara Torres či herečky Jane Seymour a Daisy Fuentes.

Na první čtyřdenní plavbu po Karibiku by se Oasis of the Seas měla vydat hned následující den 1. prosince, jak inzeruje společnost na svých webových stránkách. Palubní lístek stojí podle typu ubytování, pokoj o velikosti 17 m2 s balkonem vyjde pro dvě osoby celkem na 2132 dolarů.

Královská promenáda

Mrakodrap s 16 palubami

Loď o délce 360 metrů pojme 6360 pasažérů a 2160 členů posádky. Nad vodní hladinou ční do výšky rovných 72 metrů, celkem je to 16 palub s 2700 kajutami.

Nejnáročnější cestující mají k dispozici i 28 mezonetových pokojů a luxusních apartmá o rozloze 150 m2 s okny o velikosti dvou pater a balkony s výhledem na moře nebo na promenádu.

Mezonetové apartmá s obřím dvouposchoďovým oknem a balkonem

Sedm čtvrtí a živá zahrada

Loď je rozdělena na sedm hlavních tematických části, které se přiléhavě nazývají - stejně jako ve městě - čtvrtě, např. Central Park, Royal Promenade (Královská promenáda) a Boardwalk (Plážová promenáda), kde je největší atrakcí ručně vyřezávaný kolotoč.

Další čtvrtě jsou zaměřené na sportovní vyžití, fitness, lázně a zábavu, speciální areál pro mládež je pak vybavený počítači i pokusnou laboratoří.

V Central Parku jsou soustředěny butiky, restaurace a bary včetně baru jménem Rising Tide (Příliv), který jezdí jako výtah mezi třemi patry. Mimochodem, restaurací a barů je na lodi celkem 24.

Bar Rising Tide jako výtah jezdí mezi třemi patry

Unikátem Central Parku je první živá zahrada na moři, kde roste celkem 12 tisíc rostlin a 56 stromů.

Výjimečné zážitky pasažérům nabídne Vodní divadlo (Aqua Theatre), které přes den slouží jako bazén a večer se proměňuje v oslnivé divadelní a multimediální show. Do divadla se vejde 750 diváků.

Živá zahrada v Central Parku Představení v Aqua Theatre

Nevšední zážitky jsou připravené i pro sportovně zaměřené cestující. Ti mohou využít jeden ze čtyř bazénů, surfovací simulátory, lezeckou stěnu, posilovnu, volejbalové či basketbalové hřiště a dokonce i minigolf.

Sportovní instruktor společnosti Royal Caribbean na surfovacím simulátoru Minigolf