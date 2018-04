Největší letiště světa vyroste v Turecku. Bude stát 178 miliard

Veřejná zakázka na projekt istanbulského megahubu potrvá do 3. března.

Obří letiště by mělo mít šest vzletových a přistávacích drah a mělo by být schopné odbavit 150 milionů pasažérů ročně, řekl pro agenturu AFP ministr dopravy Binali Yildirim. To by tak kapacitou hravě předběhlo dosud nejvytíženější letiště světa Hartsfield-Jackson v americké Atlantě, které za loňský rok odbavilo 90 milionů cestujících.

Plány počítají s tím, že už v roce 2016 by mělo být nové istanbulské letiště schopné odbavit 100 milionů lidí, výhledově potom ještě o 50 milionů více.

O výstavbu letiště mají zájem mezinárodní investoři

Podle tureckých médií je o projekt velký zájem. O nabídku se zajímá řada místních i mezinárodních forem, např. turecká TAV Airports ve spolupráci s francouzským operátorem Aeroports de Paris a také nizozemský letištní operátor Schiphol Group. V sázce je kromě výstavby letiště i jeho provozování v příštích 25 letech.

Turecká vláda usiluje o výstavbu světového megahubu již několik let. Hlavní letiště Atatürk International odbavilo v roce 2012 45 milionů pasažérů, druhé největší Sabiha Gökcen pak 15 milionů. Ani společná kapacita stávajících letišť zdaleka nestačí rychle se zvyšující poptávce v letecké dopravě mezi Asií a Evropou.

Čína nedávno oznámila plánovanou výstavbu letiště Peking Daxing, s cílem odbavit v roce 2017 130 milionů cestujících. Přední světoví architekti se předhánějí v projektech největšího letiště světa v Londýně. Zatímco Norman Foster prosazuje obří megahub na Temži pro 150 milionů cestujících ročně, firma Gensler přišla s odvážnou vizí plovoucího letiště.