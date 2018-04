Největší krokodýlí farma na světě, vyhledávaný horor v Bangkoku

Boj s obludou

Hned na začátku prohlídky světoznámé farmy nás čeká vyhlášená wrestlingová show na malém stadionu, která je zároveň hlavním magnetem návštěvy. Atrakce spočívá hlavně ve vkládání a opětovném vytahování nejrůznějších předmětů z krokodýlí tlamy. Hlavně rukou a hlavy, ale také bankovek.

Akce se rozjíždí pozvolna. Nejdříve cvičitelé tahají krokodýly za ocas, pak s nimi trochu smýkají a nakonec je s pomocí bambusové tyče nutí otvírat tlamu na povel. Malý Thajec zabuší tyčí o zem, krokodýl otevře tlamu a cvičitel mu do ní strčí ruku. A jen co ji vytáhne, krokodýl cvakne hrozivými čelistmi. Pěkně nacvičené.

Krokodýli se běžně dožívají nějakých sedmdesáti let, v zajetí i přes 100 let. Mnoho krokodýlů nehybně čeká s otevřenou tlamou.

Krokodýlí trezor

"Pozor, pozor! Stačí jedna jediná chybička a my přijdeme o artistu, zatímco vy přijdete o představení," hecuje atmosféru moderátor jen krátce před tím, než cvičitel poklekne u krokodýla a zasune mu hlavu do zubaté tlamy. V té chvíli se zčistajasna ozve hromové klap, naštěstí jen z reproduktorů. Malý žertík po thajsku.

Když cvičitel hlavu z krokodýlovy tlamy zase vytáhne, sesype se na něj déšť mincí a složených bankovek. Cvičitel peníze rychle sesbírá, pak je strčí krokodýlovi do pusy a hned mu dá signál, aby tlamu zaklapl. To je panečku trezor. Přitom stačí jen znovu klepnout holí a peníze jsou zase na světě.

Show se blíží ke konci, zmáčený svalnatý chasník s několika jizvami na rukou a ramenou popadne krokodýla za břicho a zvedne ho do výše, jako by šlo o domácího mazlíčka. Ochozy bouří potleskem a diváci házejí další peníze.

Nejbezpečnější trezor na světě

Krevety vítězí

Hned poté se vydáváme s průvodkyní na prohlídku farmy. "Krokodýli pocházejí ze stejné éry jako dinosauři, tedy z doby před 250 miliony let. V tropických oblastech Asie, hlavně v mangrovových lesích na pobřeží oceánu, žily ještě před sto lety desítky tisíc krokodýlů. V mělkých vodách se plazi dokázali naprosto neslyšně pohybovat, tisíce let bezkonkurenčně vládli močálům a bažinám. Ovšem puškám se bránit nemohli," vysvětluje naše průvodkyně Khae.

Nelegální lov kvůli cenné kůži byl ale jen začátkem konce krokodýlí slávy, pod nějž se podepsalo především brutální kácení pobřežních mangrovových lesů, na jejichž místech hojně vznikají krevetí farmy. Právě likvidace přirozených biotopů způsobila prudký pokles krokodýlů žijících ve volné přírodě.

Největší krokodýli dorůstají do délky pěti až šesti metrů.

Tunové mosntrum

Může se hodit Krokodýlí farma Samutprakan stojí na předměstí Bangkoku, v ulici Taiban Road (z centra trvá cesta kvůli častým zácpám až dvě hodiny). Otevřeno je od 8–18 h, vstupné pro cizince je 300 bathů (cca 170 Kč). V místním obchodě můžete koupit různé krokodýlí produkty, např. tašky, pásky či peněženky z krokodýlí kůže. Všechny výrobky jsou opatřené certifikátem CITES, dokládajícím, že jsou vyrobené z krokodýlů chovaných na farmě. Prodává se tu i krokodýlí maso, a to jak syrové, tak mražené nebo konzervované.

Na "záchranu" krokodýlů vznikla v Thajsku celá řada farem. Tato farma v městečku Prakan na okraji Bangkoku byla založena již v roce 1950 a brzy se zapsala mezi nejslavnější a nejznámější.

Právě zde se totiž v roce 1972 narodil největší krokodýl všech dob chovaný v zajetí, který je zaregistrován i v Guinnessově knize rekordů. Dostal jméno Yai (což znamená Velký), neboť dorostl do délky šesti metrů a váhy neuvěřitelných jedenácti metráků.

Krokodýli se přitom rodí docela malí, mají jen něco kolem dvaceti centimetrů, takže svou velikost zvětší až padesátkrát. Ani jejich život není krátký, dožívají se běžně nějakých sedmdesáti let a v ideálních podmínkách dokonce i stovky. V jedné australské zoo žije dokonce krokodýl, který oslavil už 130. narozeniny.

Kyblík kuřecího

Na závěr naší návštěvy si vyzkoušíme krmení krokodýlů. Za pár šupů dostaneme kýbl nevábně "vonících" kuřecích zbytků, se kterými se pomalu vydáme k dalšímu výběhu.

Na této farmě se narodil i největší krokodýl chovaný v zajetí.

Ve vodě i na souši leží desítky nehybných krokodýlů, kteří na první pohled připomínají sádrová monstra z nějaké pouťové atrakce. "A proč má vlastně krokodýl otevřenou tlamu?" ptáme se naší průvodkyně. "Dříve se věřilo, že tak umožňuje malým ptákům vyzobávat zbytky potravy z jeho zubů, ale tato teorie je mylná. Krokodýl otvírá tlamu kvůli ochlazování, podobně jako pes vystrkuje jazyk. A pak také kvůli rychlosti. Když má políčeno na zvířata je mnohem rychlejší jenom sklapnout čelisti," vysvětluje Khae.

Za chvíli si krokodýlí rychlost můžeme sami vyzkoušet. Házíme do bazénu první kus masa a ohromné bestie se na něj vrhnou rychlostí blesku. Během vteřiny je půlka kuřete pryč. Podle průvodkyně by to podobně vypadalo i v případě, kdyby mezi ně spadl člověk. Ani se nám na to nechce myslet.