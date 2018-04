NEJVĚTŠÍ KATALOG HISTORIE

Vůbec s největším katalogem v historii české turistiky přišla na trh cestovní kancelář Fischer. Ve svém katalogu Léto 2000, který je k dispozici od 1. listopadu, nabízí kancelář až 330 000 míst ve svých zájezdech do Evropy,Afriky a Asie. Zajímavou novinkou jsou zájezdy do Černé Hory,do níž se kvůli válce v Kosovu opět tento rok vůbec nejezdilo. Další novinkou jsou některé slevy, protože Fischer se rozhodl, že je bude prodávat pouze do konce února a pak již nechce přistupovat na mimořádně zlevněné zájezdy. Mezi exotickými cíli této kanceláře jsou na rok 2000 například Brazílie,Japonsko a Aljaška.