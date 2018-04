Největší hospoda na světě bude zavírat

Pro Bavory je Wiesn, jak festival místní nazývají, opravdovým svátkem. V tradičním bavorském kroji nepotkáte jen vážené starší občany, ale i skupinky mládeže. A Oktoberfest samozřejmě přitahuje turisty. Přijíždí jich tisíce nejen z okolních zemí, častými hosty jsou zde rovněž Američané, Australané či Novozélanďané, u tupláku piva potkáte i Japonce. Všichni bez rozdílu přicházejí za zábavou. Zábava má poměrně jasná pravidla, hudba hraje vesele a rytmicky, takže je prakticky nemožné, aby někdo odcházel nespokojen.

Pivní festivaly, různé bierfesty, slavnosti piva a podobné veslice se konají po celém světě. V Čechách nezůstáváme pozadu, nabídka podobných akcí je vcelku slušná. Proč máme tedy cestovat takovou dálku, tísnit se v přeplněném stanu a platit za litr piva přes 220 korun? U nás se návštěvníci většinou také dobře baví a piva nezkonzumují o nic méně než průměrčný host Oktoberfestu. Průměrných návštěvníků ovšem nikde jinde nepřichází každý den přes 300 000 po dobu osmnácti dnů a to je první rozdíl. Stany jsou opravdu nabité a kdo si myslí, že v hospodě pro čtvrt milionu lidí prostě jedno volné místo najít musí, záhy pozná svůj omyl.

Jestli nějaké místečko vybojujete, případně máte jako většina prozíravých hostů rezervaci, začnete si vychutnávat další maličkosti, které vás pravděpodobně přimějou přijet znovu. Každý, kdo na vesnické zábavě pro sto lidí strávil polovinu večera čekáním na pivo, ocení obsluhu. Točené pivo se podává zásadně u stolu, číšnice nejsou nijak zvlášť příjemné, ale své pivo dostanete včas. A to i v úplně narvaném stanu, kde se sotva protlačíte k východu, mezi stoly i na lavicích se stojí, všichni tancují a pohupují tupláky do rytmu. Číšnicím situaci ulehčuje fakt, že litrovou sklenicí plnou silného piva uspokojí zákazníka na podstatně delší dobu, než půllitrem desítky.

Obrovské množství více či méně podroušených hostů, místních, cizinců, mužů, žen, černých i bílých by mělo podle všech předpokladů tvořit ideální prostředí pro výtržnosti, rvačky a násilí. Opak je pravdou, lidé se opravdu chtějí bavit. Pokud ojedinělý konflikt nastane, ochranka jej řeší v zárodku, bez zbytečného rozruchu. Dodržuje se zde i zavírací hodina, po půl jedenácté již pivo nikdo nedostane a desetitisíce hostů se poměrně ukázněně dávají na cestu domů. Rozruch působí pouze lov ochranky na hosty pašující ukradené džbány a samozřejmě smolaři, kteří na čerstvém vzduchu ztratili rovnováhu a padají k zemi.



Není možné se nezmínit o hudbě. Kapely zde netvoří jen zvukovou kulisu, ale dělají Oktoberfest tím, čím je. O stylu se hovoří velmi obtížně, i když většinou jde o dechovku. Pro Oktoberfest je to přesně to pravé, na tom se shodují příznivci různých hudebních stylů všeho věku. Hudebníci hrají se zaujetím a ženou osazenstvo stanu k větším pijáckým výkonům: "Oans, zwoa, drei, Gsuffa!!!" Tisíce sklenic vyletí vzhůru a hraje se dál.

Na závěr to hlavní. Pivo na Oktoberfest dodávají výhradně místní pivovary. Ve stanech se čepuje silné světlé "Helles Bier" z pivovarů Spaten, Paulaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr či Löwenbräu. Jestli některé značky neznáte, není to žádná ostuda. V Německu se vyrábí více než tisícovka různých piv, více, než kdekoliv jinde na světě. Český pivař si zvykne velmi rychle, pouze je třeba hlídat množství. Objednáte-li si něco nealkoholického, nebudou na vás hledět skrz prsty. Všichni chápou, že mezi desítkami tisíc lidí se najdou různí podivíni. V poslední době ale začíná růst velmi významně spotřeba nealkoholického piva.

K pivu patří odjakživa i dobré jídlo. Začít můžete klobáskami nebo párky u stánku, postupně sníte půlku kuřete nebo kachny a vyberete-li si dobrý stan, dostanete i kus krávy. Asi není potřeba zdůrazňovat, že i výše uvedené pochutiny se zde konzumují v neuvěřitelném množství. Nacpete-li se také, pivo vám bude víc chutnat.