Největší dělo světa uvidíte na Maltě. Váží 100 tun a má ráži 45 centimetrů

FORT RINELLA

Otevřeno: pondělí – neděle 9:30 až 17:00

Vstupné: dospělí: 8 eur, děti: nad 16 let 7 eur, rodinné: 2 dospělí, 3 děti do 16 let 18 eur

K pevnosti můžete jet individuálně linkou č. 4 z autobusového nádraží nebo hromadně s průvodcem, vstupenky se prodávají v zahradě nad čestnou baterií (salute battery), v ceně je i vstup do válečného muzea v městské části Kalkara.

Cestování místními autobusy je zážitkem, je dobré mít připravené jízdné, většinou 20, 25 centů, na větší vzdálenost 50. Tyto autobusy jsou označeny Express. Noční autobusy nejezdí. Řidiči nebývají zrovna přátelsky naladěni, rozměnit peníze většinou nepřichází v úvahu. Když chcete, aby vám zastavil, musíte na stanici důrazně ukázat, že o něho stojíte.

Pokud si půjčíte auto, má britské řízení, tedy vpravo, podle toho se také jezdí a Malťané nejsou na silnici žádnými gentlemany.

