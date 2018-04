Je to nejúžasnější přírodní bazén světa, hlásají cestovatelé

, aktualizováno

Je to nejkrásnější přírodní koupaliště světa, píšou cestovatelé na renomovaném serveru TripAdvisor.com. Jmenuje se To Sua a skrývá se na vulkanickém ostrově Upolu, který patří do souostroví Samoa v jižním Tichomoří.