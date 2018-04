Nejteplejší jezero v Evropě

Malý velikostí, ale evropsky proslulý

Abyste toto malé lázeňské městečko přibližně s pěti tisíci obyvatel objevili, musíte zalistovat v podrobnějším zeměpisném atlase Maďarska. I když je Hévíz malý velikostí, jeho proslulost je známá široko daleko za hranicemi, a to nejen střední Evropy.

Navíc zdejší jezero drží evropský primát - je to největší jezero s horkou vodou na kontinentě.

Jestli už nyní víte, že se s ním chcete seznámit osobně, pamatujte, že městečko s termálním jezerem o ploše 47 tisíc metrů čtverečních se nachází u města Keszthely, nedaleko jihozápadního cípu Balatonu. Cesta do Hévízu tedy téměř kopíruje směr jako ke středoevropskému moři, jak bývá Balaton nazýván.

Ale dost řečí, jde se do vody. Kdo by ale čekal v horkých letních dnech osvěžení, nedočká se. O to víc je to příjemnější, když krajinu bičují studené větry podzimu a zimy. Teplota jezera totiž je v létě okolo 33 stupňů, zatímco v zimě mírně poklesne na velice přijatelných 27 až 28 stupňů.

Teplá voda uprostřed chladivého počasí způsobuje vypařování jemných oblaků páry, ale svou stopu zanechává i na klimatických podmínkách blízkého okolí jezera.