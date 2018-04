Nejtajemnější skalní hrady Českého ráje

Pověst o frýdštejnském pokladu

Co by byl Frýdštejn za středověký hrad, aby se k němu nevztahovala nějaká pověst o pokladu, tajné chodbě nebo strašidlu? Povídá se, že na skalním hradě byl kdysi dávno objeven poklad – avšak ne tak ledajaký. V kamenné skrýši ho prý našel chudý pasáček, který se už dlouho dvořil dceři zámožného sedláka. Dívka ho odbývala s tím, že chce bohatého, sobě rovného ženicha. Takže když mladý pasáček našel poklad, první, co udělal, bylo, že se rozběhl za svou milou, aby se jí s nálezem pochlubil. Jenže selka nebyla zdejší. Ještě té noci dala vědět svému milenci, brusiči drahokamů, který se vydal na Frýdštejn a cennosti odnesl. Pasáček vyšel naprázdno, avšak bohatý brusič na tom byl ještě hůř. Hned zrána jej přišli zatknout četníci a mladík měl co dělat, aby unikl žaláři, ba trestu nejvyššímu. Frýdštejnský poklad byly totiž ve skutečnosti cennosti nedávno ukradené v nedalekém zámku Hrubý Rohozec. Lapkové si je na zapomenuté zřícenině ukryli, aby se pro ně vrátili později, až ustane pátrání. Těžko mohli předpokládat, že jim plán zkazí obyčejný chudý pasáček.