Nejstarší používaná parní lokomotiva jezdí v Indii. Je jí 154 let

Nejstarší parní lokomotiva na světě, která je dosud v provozu, byla postavená v roce 1855 ve strojírnách Kitson Thompson a Hewitson v Leedsu. Ve stejném roce dorazila do indické Kalkaty, kde byla pokřtěná Fairy Queen.

Lokomotiva připadla do vlastnictví Východoindických železnic pod výrobním číslem 22. Zpočátku vozila poštu z Howrah do Raniganj, později tahala nákladní vlaky se stavebním materiálem ve státě Bihár, kde sloužila až do roku 1909.

Dalších 34 let potom byla lokomotiva vystavena před železniční stanicí Howrah poblíž Kalkaty. V roce 1943 se Fairy Queen přesunula do Chandausi, kde ji obdivovali studenti tamní Železniční odborné školy.

V roce 1972 se Fairy Queen dostala na seznam indických národních památek a byla převezena na čestné místo do Národního železničního muzea v Chanakyapuri v Dillí.

Poté, co začátkem 90. let začaly indické železnice provozovat luxusní vlak Palace on Wheels (Palác na kolejích) s týdenním programem na trase z Dillí do Tádžmahálu, o který byl obrovský zájem, mechanici důkladně opravili a zrestaurovali i Fairy Queen. Ta byla poprvé po 88 letech znovu uvedena do provozu 18. července 1997.

Fairy Queen Express vozí turisty na trase Dillí - Alwar v Rádžasthánu, se zastávkou na safari v národním parku Sariska, a zpět. Vagony jsou klimatizované, pojmou až 60 pasažérů, přičemž vpředu je luxusní salonek. Dvoudenní výlet s přenocováním v hotelu Tiger Den v Sarisce vyjde dospělého na 8 600 indických rupií (zhruba 3 300 Kč), děti polovic. Více o Fairy Queen - ZDE.