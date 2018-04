Nejstarší památku Slovenska ukrývá tajemná hora Marhát

Může se hodit Doporučená trasa

1) Dolina Výtoky – Krahulčie vrchy (zelená) – sedlo Gajda (červená) – Visiace skaly (červená odbočka) – svatý Jurko (zelená, žlutá) – sedlo Marhátu (žlutá) – Marhát (červená) – dolina Výtoky (červená + trasa naučné stezky). Celkem cca 16 km, 5 hodin. 2) Nitranská Blatnica – svatý Jurko (zelená a žlutá) – sedlo Marhátu (žlutá) – Marhát (červená) – sedlo Gajda (červená) – Visiace skaly (červená odbočka) – Nitranská Blatnica (zelená). Celkem cca 18 km, 6 hodin. Jak se tam dostat

1) do doliny Výtoky: vlastním vozem z Piešťan po mostě přes Váh, za ním hned vlevo směr Topoľčany. Na nejbližší křižovatce v obci Banka vlevo do Moravan nad Váhom, zde odbočit ještě před kostelem doprava směrem k rekreačním zařízením a pokračovat až na konec doliny.

2) Do Nitranské Blatnice: buď vlastním vozem z Piešťan směr Topoľčany anebo autobusovou linkou směr Topoľčany (jezdí pravidelně a často). Mapa

1 : 50 000 č. 130 – Povážský Inovec, Piešťany – VKÚ Harmanec Užitečný web

www.rotundajurko.sk