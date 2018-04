Nejstarší most na Moravě má původní podobu

Nejstarší moravský most, který se klene v Litovli na Olomoucku přes řeku Moravu, má původní historickou podobu, jakou mu dali stavitelé v roce 1592. »Svatojánský most, který prošel několika opravami v minulých stoletích, byl již v havarijním stavu. Tato rekonstrukce proto byla velmi důkladná. Opravily se pilíře, svršek mostu, místo litinového zábradlí z počátku tohoto století jsme nechali udělat kamenné,« uvedl tajemník radnice Radovan Vašíček. Litovelský most je po obdobných stavbách v Praze a v Písku třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v České republice.