Několik historických dřevěných mostů najdeme na Moravě, v údolí řeky Svratky nedaleko města Bystřice nad Pernštejnem.

Nejstarší krytý dřevěný most Moravy

Obec Černvír patří k nejstarším osadám na východním svahu Českomoravské vrchoviny, neboť první písemné zprávy o Černvíru jsou již z r. 1285.

Starobylá osada nad řekou Svratkou stávala pravděpodobně v místě dnešního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejpozoruhodnější stavební památky svého druhu v České republice.

Přestože tento kostel, pocházející pravděpodobně už z roku 1228, patří k hlavní památce Černvíru, dnes je naším hlavním cílem unikátní krytý dřevěný most přes řeku Svratku.

Tento nejstarší doložený moravský krytý dřevěný most pochází z roku 1718 – tento letopočet je vysekán do dubového sloupku přibližně ve středu mostu na jeho dolní straně. Most se sedlovou střechou je dlouhý 35 m, široký 2,6 m a klene se v průměrné výšce 4 m nad hladinou řeky Svratky.

Přestože většinu dopravy přes Svratku převzal hned vedle stojící moderní silniční most, stále je využíván pěšími. Nosná konstrukce z jedlového a dubového dřeva se téměř celá dochovala v původní podobě, pouze šindelová střecha byla kompletně zrekonstruována v roce 1971.

Právě materiál, ze kterého je most kompletně postaven – dřevo – se mostu několikrát stal málem osudným. Na jeho dřevěnou mostovku totiž projíždějící vozkové s oblibou odhazovali nedopalky cigaret.

Jeden takový „vajgl“ zapadlý mezi mostní trámy jednou způsobil požár mostu, který byl naštěstí včas uhašen lidmi z nedalekého mlýna. Další napínavá událost se na mostě v Černvíru odehrála na sklonku 2. světové války: 25. března 1945 tu došlo k přestřelce mezi německou policií a místními partyzány.

Roubená lávka ve Švařci a další mosty

Nedaleko proti proudu Svratky, ve vesničce Švařec, najdeme další zajímavý dřevěný most. Přes Svratku zde vede 22 metrů dlouhá a 2 metry široká roubená krytá lávka, jejíž stáří místní obyvatelé odhadují na tři sta let (historici ji datují do 19. století, ale uznávají, že starší jádro může být ukryto v kamenných nosnících).

Její čtyři až 40 cm silné nosné trámy leží na nábřežních kamenných pilířích z lomového kamene, které krytou lávku předtím, než byla postavena Vírská přehrada, chránily před přívaly jarních vod. Lávku místní tesaři v roce 1982 pečlivě opravili, takže je v současnosti v dobrém technickém stavu a mohou ji využívat nejenom turisté, ale i obyvatelé osady rozkládající se na obou březích Svratky.

Mostem ve Švařci však výčet zdejších dřevěných mostních staveb nekončí – za další lávkou se například můžeme vypravit několik kilometrů po proudu Svratky do Prudké, v obci Pernštejn najdeme řezbami zdobený krytý most a tři roubené kryté mosty najdeme na samotném hradě Pernštejn.

Může se hodit Doprava: obec Černvír leží na hlavní silnici z Tišnova na Nedvědice, přibližně 35 km severozápadně od Brna. Nejbližší zastávka autobusu je přímo v Černvíru, nejbližší železniční zastávka je v 2 km vzdálených Nedvědicích. Další turistické cíle: výlet za dřevěnými mosty lze spojit s návštěvou gotického hradu Pernštejn. Tento skvost sice 14. dubna letošního roku zažil ničivý požár, podle informací by ale od příští sezóny jeho návštěvníci neměli během prohlídky nic poznat. Další informace o hradě najdete ZDE