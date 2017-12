Hledáme nejstarší hospody v Evropě. Tři máme skoro za humny

Za vůbec nejstarší restauraci v Evropě je podle mnoha žebříčků považován podnik Stiftskeller St. Peter, sídlící v centru rakouského Salcburku, který má ve svém štítě vepsán téměř neuvěřitelný rok 803.

Dějiny Salcburku jsou ovšem dlouhé, město stálo již v době Římanů a po rozvratu říše byl na strategickém místě založen klášter, který se stal v 8. století sídlem biskupa. A protože byl církevním centrem Bavorska, Falce i Rakouska, musely zde fungovat také zájezdní hostince. A právě o hostinci Stiftskeller St. Peter nám v roce 803 zanechal zprávu již zmíněný anglický učenec Alcuin z Yorku, který zde nějaký čas pobýval.

Restaurace slouží hostům i dnes a patří k nejnavštěvovanějším podnikům ve městě. Můžete sem skočit na běžný oběd, ale pořádají se tu také večeře při svíčkách spojené s koncertem Mozartových děl.

Na pivo s anglickým králem

Údajně nejstarší hospodou v Anglii je podnik s poněkud krkolomným názvem Ye Olde Trip to Jerusalem, který prý funguje ve starobylém Nottinghamu již od roku 1189. Nicméně to nelze z hodnověrných zdrojů nijak ověřit, písemné záznamy nic podobného nepotvrzují a současná stavba pochází až z poloviny 17. století.

Pro opak svědčí skutečnost, že stavba je nalepena k pískovcové skále, v níž jsou vytesané desítky umělých jeskyní, ve kterých se údajně v 11. a 12. století vařilo pivo pro Nottinghamský hrad.

A onen zvláštní název? Ten se odvíjí od legendy, že právě v tomto hostinci se scházeli vojáci před cestou na křížovou výpravu do Svaté země. Pokud si pamatujete, to byla ona slavná výprava pod vedením krále Richarda Lví srdce, který se během ní oženil a také padl do zajetí. A v Nottinghamu si mezitím vyřizovali své účty Robin Hood s nottinghamským šerifem.

Název nejstarší anglické restaurace se odvíjí od křížové výpravy do Svaté země, které se zúčastnil slavný anglický král Richard Lví srdce.

Nejstarší fast food

Ještě o chlup starší než působivý anglický pub je nenápadné bistro umístěné v malém domku v Řeznu na břehu Dunaje. Historická restaurace zaměřená na tradiční párečky připravené nad ohněm je podle některých zdrojů další nejstarší kontinuálně fungující hospodou na světě.

Slavná „Wurstküche“ vznikla v době, kdy se v Řeznu stavěl Kamenný most přes Dunaj, tedy někdy mezi lety 1135 až 1146 (podle jedné verze patřil domek stavitelům mostu a po jeho dokončení se přeměnil na hospodu).

Oblíbená řezenská restaurace má zvláštní otvírací dobu (od osmi ráno do sedmi večer) a denně se zde prodá na šest tisíc malých párečků. Obvyklá porce činí šest, hladoví hosté si objednávají osm i deset párečků, které se obvykle servírují s kyselým zelím a hořčicí.

Malá hospůdka v německém Řezně vznikla při výstavbě slavného Kamenného mostu (dokončen 1146). A funguje pořád. V nádherné budově gotické radnice ve Vratislavi funguje další „nejstarší“ restaurace v Evropě – tentokrát z roku 1273.

Knajpa pod gotickou radnicí

Se svým nárokem na titul nejstarší restaurace v Evropě se přihlásili také Poláci, jejichž restaurace Swidnicka, umístěná v historickém sklepě nádherné gotické radnice ve Vratislavi, údajně slouží hostům již od roku 1273.

Podzemní prostory jsou velkolepé, měří zhruba 900 metrů čtverečních a naštěstí unikly bombardování na konci druhé světové války. Mezi návštěvníky tohoto podniku můžeme najít skladatele Frederika Chopina či básníka Goetha. V nabídce je tradiční polská kuchyně v čele s pečenými masy, borščem či tatarským biftekem.

Jak se tvoří legenda

A ještě než se dostaneme k podniku, který má na titul nejstarší restaurace oficiální glejt, ukažme si na názorném příkladu, jak jednoduchá může být hra s letopočtem na vývěsním štítu.

Za příklad nám poslouží oblíbená amsterdamská restaurace Haesje Claes, kterou místní průvodci označují za nejstarší podnik ve městě. Brzy má totiž oslavit 500 let existence, neboť byla údajně založena v roce 1520. Pravda je ovšem poněkud jiná – starobyle působící podnik zaměřený na tradiční nizozemskou kuchyni vznikl teprve roku 1974.

Údajně jedna z nejstarších restaurací v Amsterdamu ukazuje, jak ošidná mohou být podobná tvrzení. Přestože Haesje Claes odvíjí svůj příběh od roku 1520, její skutečná historie je mnohem mladší.

Jeho majitel André Duyves si ovšem dobře nastudoval historii místa a zjistil, že roku 1520 zde byl otevřen první sirotčinec ve městě, který nechala zřídit paní Haesje Claes, a tak si vypůjčil pro svůj podnik nejen její jméno, ale i rok založení ústavu.

Oficiální titul drží Madrid

A kdo je tedy ten šťastný? Podle Guinnessovy knihy rekordů je nejstarší restaurace na světě mnohem, mnohem mladší. Jmenuje se Sobrino de Botin a najdete ji v centru Madridu, kde funguje od roku 1725.

Pravidla Guinnessovy knihy jsou totiž velmi striktní – restaurace nesměla být nikdy zavřena, přemístěna, ani nesměla změnit jméno.

A při dodržení těchto podmínek prý patří trůn nejstarší restaurace právě madridskému podniku.

Jenom doplňme, že tuto restauraci měl v oblibě slavný romanopisec Ernest Hemingway a díky tomu nemá o hosty – hlavně z řad amerických turistů – žádnou nouzi.

Rekordmani z Česka

Hledat nejstarší hospodu u nás je poměrně složité, neboť i když starých letopočtů ve vývěsních štítech najdeme spoustu, objevuje se problém s kontinuitou. Obecně se soudí, že nejstarší hospoda fungovala v Břevnovském klášteře, založeném roku 993, kde již v 11. století fungoval pivovar a hospoda s výčepem. Jenže po husitských válkách byl klášter v troskách a na dlouhou dobu zůstal opuštěn, další vakuum bylo v době komunismu. Dnes je však hospoda i pivovar obnoven.

Nejstarší hospoda fungovala od 11. století v Břevnovském klášteře, po husitských válkách a za komunismu však byl provoz přerušen.

Další klášterní hospoda s pivovarem fungovala v klášteře augustiniánů od roku 1352 a byť měla po požáru Malé Strany delší výluku, pivo se zde vařilo až do roku 1951.

Na stejném místě pak zůstala proslulá pivnice U sv. Tomáše, kterou před osmi lety vystřídala fine dining restaurace, v níž v současné době vaří jeden z porotců MasterChef Marek Fichtner. Mezi nejstarší stále fungující podniky patří také restaurace U supa v Celetné ulici, kde pivní šenk fungoval již ve 14. století.