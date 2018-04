Nejstarší člověk pochází z Afriky

Busidima-Dikika leží jižně od oblasti Hadar, kde byly objeveny četné fosílie druhu Australopithecus afarensis včetně proslulé Lucy. Zmíněný objev by mohl přispět k vyplnění mezery mezi nejstaršími známými hominidy. Jižně od zkoumané lokality byl

již dříve odhalen nejstarší přímý předchůdce člověka Ardipithecus ramidus, který žil před 4,4 milióny let. Při předchozí návštěvě lokality v roce 1999 odkryl stejný tým

vědců rovněž fosílie primátů, prasat, antilop, slonů a dalších zástupců tehdejší fauny.

V blízké lokalitě Busidima-Telalak potom našli ve vrstvě staré 800.000 až 200.000 let kamenné nástroje a přes 30 druhů zkamenělin savců, z čehož čtyři jsou primáti. Vzhledem ke zcela odlišnému složení fauny by nález mohl poskytnout další odpovědi

na otázku, v jakém prostředí se odehrál přechod od druhu Homo erectus k Homo sapiens a naznačit, v jakých podmínkách se Homo sapiens vydal do zbytku světa.