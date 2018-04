Nejšpinavější hotely světa aneb třicet štípanců z pokoje 919

USA, New York

Hotel Carter, největší smetiště

Portál www.tripadvisor.com vytipoval na základě sdílených zkušeností cestovatelů ty nejproblematičtější hotely v různých zemích. Ty, kde návštěvníci zažili nejvíc potíží a nepříjemností. Namátkou vybíráme některá z kritizovaných ubytovacích zařízení, z nichž absolutním vítězem se zdá být hotel Carter v New Yorku.

Podle ohlasů návštěvníků se hotel na Manhattanu, jenž je situovaný na 250 West 43rd Street, stal noční můrou všech, kteří zde strávili byť jedinou noc. Švábi, štěnice, myši, krysy, špína, zápach - to jsou nejčastější stížnosti hostů.

Po noci strávené v pokoji 919 jsem si ráno napočítala třicet štípanců od štěnic, píše návštěvnice z Montany. Kokainové doupě vypadá ve srovnání s Carterem jako Hilton, přidává se host z Hudson County.

Volejte levně do USA s klikniavolej.idnes.cz už od 1,19 Kč/min

Jiná žena líčí, jak s manželem večer z hotelu raději utekli, i když měli zaplaceno, aby se něčím nenakazili. Vrcholem pro ně byl okamžik, kdy jim krysa na chodbě zkřížila cestu. "I kdybychom byli bezdomovci, raději bychom spali v policejní cele," prohlásila zděšená návštěvnice.

Host ze Stockholmu, který v hotelu strávil letošní noc z 29. na 30. ledna, dokonce vyzývá nového amerického prezidenta Barracka Obamu, aby hotel uzavřel.

Záběr ze země vedle postele v hotelu Carter

Nejšpinavější hotely v USA podle tripadvisor.com

1. Hotel Carter, New York

2. Continental Bayside Hotel, Miami Beach, Florida

3. New York Inn, New York

4. Eden Roc Motel, Wildwood, New Jersey

5. Days Inn Cleveland Airport, Brook Park, Ohio

6. Days Inn Airport/Stadium Tampa, Tampa, Florida

7. Travelodge Bangor, Bangor, Maine

8. Velda Rose Resort Hotel, Hot Springs, Arkansas

9. Ramada Plaza Hotel JFK International Airport, Jamaica, New York

10. Days Inn & Suites Gatlinburg, Gatlinburg, Tennessee

Německo, Mnichov

Hotel Modern jako z kriminálního filmu

Na první příčce nejodpudivějších hotelů v sousedním Německu se umístil dvouhvězdičkový rodinný Hotel Modern v Mnichově. Noc v tomto hotelu, který se nachází v centru města poblíž vlakového nádraží na Schillerstrasse 16, stojí průměrně 49 eur na osobu.

Toto jsou některé nedostatky, které vyjmenoval návštěvník z amerického Portlandu: rozbité prkénko na toaletě, nefungují žádná světla kromě jediné lampičky na čtení vedle postele, cizí vlasy na povlečení, miniaturní umyvadlo. "Abych se dostal do svého pokoje, musel jsem projít zadním traktem vietnamské restaurace a potom po schodech pořád nahoru," píše Američan.

Hotel je sice vedle nádraží, ale upřímně - lepší by bylo přespat na nádraží, uzavírá své vyprávění cestovatel s přezdívkou Bobbyctkr, který se podivuje, že sem ještě německé úřady neposlaly hygienickou kontrolu.

"Hotel je jako vystřižený z kriminálního filmu," přizvukuje jiný návštěvník z Irska.

Nejšpinavější hotely v Německu podle tripadvisor.com

1. Hotel Modern, Mnichov

2. Central Hotel am Dom, Kolín nad Rýnem

3. Ludwig Hotel, Mnichov

Francie, Paříž

V hotelu Merryl bych nenechala ani svého psa

Dvouhvězdičkový hotel je situovaný v severní části Paříže na 7 Rue de Pajol, za dvoulůžkový pokoj tu na noc účtují průměrně 80 eur. Mezi nejčastější výtky hostů patří: zápach na pokoji po moči, plíseň na zdech i závěsech, švábi, nevlídný personál.

Návštěvnice s přezdívkou Kelsey zažila vytopení pokoje. Ačkoli se svým přítelem hned první den nahlásila na recepci, že téměř neodtéká voda ze sprchy, k nápravě nedošlo. Poté se vždy snažili osprchovat velmi rychle a museli nejprve čekat, než voda odteče. Nicméně i přesto se voda další den začala valit z koupelny rovnou do pokoje.

"Je to hotel, ve kterém bych nenechala ani svého psa," prohlásila cestovatelka Chelbe z australského Melbourne.

Koupelna v hotelu Merryl

Nejšpinavější hotely ve Francii podle tripadvisor.com

1. Hotel Merryl, Paříž

2. Hotel Bristol Republique, Paříž

3. Hotel Lebron, Paříž

4. Hotel Altona, Paříž

5. Comfort Hotel Airport CDG, Roissy

6. Notre Dame Hotel, Paříž

7. PV-Holidays Village Pierre & Vacances du Cap Esterel, Agay

8. Abotel Hibiscus, Paříž

9. Plaza Opera Hotel, Paříž

10. Hotel Saintonge, Paříž

Španělsko, Mallorca

Hotel Playamar, S’Illot: dobrý tip pro entomology

Dvouhvězdičkový hotel na Mallorce nabízejí i některé české cestovní agentury, např. Invia, ve své nabídce ho má i CK Tomi Tour. Zatímco reklamní slogany lákají na příjemný hotel s rodinnou atmosférou ležící jen 150 metrů od krásné pláže, někteří návštěvníci mají podle serveru tripadvisor.com zážitky spíše opačné. Česká cestovní agentura eTravel.cz, která hotel donedávna nabízela, po zveřejnění tohoto článku dokonce stáhla hotel ze svého katalogu.

Nejčastější stížnosti: špína, hmyz, mravenci, štípance od hmyzu. "Na stěnách byla spousta zvláštních hnědých mušek," píše rekreantka z Francie, "což by mohlo být zajímavou výzvou pro nějakého entomologa, ale tím já rozhodně nejsem".

"Hotelové chodby vypadaly, jako by je nikdo nevysával snad celé měsíce," líčí manželský pár z Anglie. Špína ani stísněná koupelna ale nakonec nebyly hlavním důvodem, proč manželé hotel urychleně opustili. Největší obavu měl pár z balkonu, který sdíleli společně se čtyřmi dalšími pokoji, a z možnosti, že v případě otevřeného okna by se mohl kdokoli do jejich pokoje snadno dostat.

Nejšpinavější hotely ve Španělsku podle tripadvisor.com

1. Playamar, S'illot

2. Catalonia Gardens, Salou

3. Rambla & Catalunya Hostel, Barcelona

4. Amalia Apartments, Benidorm

5. Hostal Abrevadero, Barcelona

6. Althay Apartments, Costa Calma

7. HTOP Gran Casino Royal, Lloret de Mar

8. Hotel Veracruz, Sitges

9. Hotel Emperador, El Arenal

10. Guitart Capri, Lloret de Mar

Itálie, Řím

Hotel Nizza v Římě: nejhorší hotel, kde jsem strávil dovolenou

Tahle věta se objevila poměrně často v hodnocení návštěvníků, kteří byli ubytováni v hotelu Nizza v Římě, nacházejícím se v relativní blízkosti Opery na Via Massimo D'Azeglio 16.

Nejčastější výtky: neteče teplá voda, špinavé zdi, špatná hygiena, chybí klimatizace, rozbité doplňky, švábi, nepříjemný personál, k snídani tvrdý chléb a levné džusy.

Nejšpinavější hotely v Itálii podle tripadvisor.com

Některé hotely, např. Blue Paradise Resort v Parghelii v Kalábrii, na který si někteří návštěvníci na portálu tripadvisor.com také stěžují, nabízí např. česká CK Azzurro. Je ovšem třeba říci, že z celkového počtu 34 hodnotících hotel zavrhlo 18 lidí, 16 z nich se docela zamlouval.

1. Hotel Nizza, Řím

2. Hotel Anglo Americano, Řím

3. Repubblica Hotel, Řím

4. Hotel Club Florence, Florencie

5. Piccolo Hotel Il Palio, Siena

6. Hotel Ascot Florence, Florencie

7. Blue Paradise Resort, Parghelia (Kalábrie)

8. Casa Olmata, Řím

9. Hotel Guelfa, Florencie

10. Hotel Delle Nazioni, Milán

Velká Británie, Londýn

Cromwell Crown: "Označení peklo na zemi by byla lichotka"

Takhle zhodnotil hotel Cromwell Crown jeden návštěvník z Anglie. Dávají mu za pravdu i mnozí další. Jediným kladem, na kterém se někteří hosté shodují, je dobrá poloha hotelu v centru města. Dále už ale následuje většinou jen kritika - špína, zápach, koupelna v otřesném stavu, špatné matrace, z kterých trčí pružiny, polospadlé závěsy,...

Výhled z jednoho pokoje v hotelu Cromwell Crown

Nejšpinavější hotely ve Velké Británii podle tripadvisor.com

1. Cromwell Crown, Londýn

2. Corbigoe Hotel, Londýn

3. Nanford Guest House, Oxford

4. Cosmopolitan Hotel, Brighton

5. Eden Plaza Hotel, Londýn

6. Hanover Hotel, Londýn

7. Rose Court Hotel, Londýn

8. Imperial Hotel, Manchester

9. Gresham Hotel Bloomsbury, Londýn

10. Park Hotel, Londýn

Asie, Thajsko

First Hotel v Bangkoku: noční party s hmyzem

Nejmenší oblibě se mezi cestovateli na serveru tripadvisor.com těší First Hotel v thajském Bangkoku. Hlavním důvodem je obtěžující havěť a hmyz, nepříjemný personál, špína. Jedna návštěvnice z Velké Británie musela upozornit recepci na mrtvou krysu u schodiště. Jiná dokonce zmiňuje nepříjemný "ezoterický" zážitek - v noci slyšela na chodbách pláč a křik, který si nedovedla racionálně vysvětlit. Později prý zjistila, že hotel kdysi vyhořel a někteří lidé přitom zahynuli. Zvuky podle ženy tedy zřejmě patřily zemřelým...

Návštěvnice z Malajsie ukazuje štípance z hotelu First Bangkok

Nejšpinavější hotely v Asii podle tripadvisor.com

1. First Hotel, Bangkok

2. Hotel Grand Central, Singapur

3. The Imperial Hotel, Hongkong

4. Royal Peacock Hotel, Singapur

5. Woraburi Sukhumvit Hotel and Resort, Bangkok

6. Colmar Tropicale, Bentung, Malajsie

7. Oxford Hotel, Singapur, Singapur

8. City Gate Hotel, Hanoj, Vietnam

9. Royal Parkview Hotel, Bangkok

10. Aseania Resort, Langkawi, Malajsie