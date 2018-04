Nejslavnější vánoční stromy světa

Za všechno může opuštěná Liduška

Vypadá to jako pohádka, jenže tenhle příběh se opravdu stal. Spisovatel Rudolf Těsnohlídek se v prosinci roku 1919 vypravil do lesů nedaleko Bílovic nad Svitavou. Chtěl si domů uříznout nějaký pěkný stromek. Uslyšel pláč a pod jedním ze smrků uviděl dítě. Nedávno narozenou holčičku. Odnesl ji do nemocnice, dostala jméno Liduška a pak si ji vzala do výchovy jedna brněnská rodina.

Příběh vzbudil velký rozruch a Těsnohlídka napadlo, že by se dal využít k pomoci jiným dětem v nouzi. Začal organizovat charitativní sbírky a o pět let později uspořádal velkou slavnost na počest zachráněné Lidušky. Symbolicky nechal přivézt na brněnské náměstí smrk, pod kterým byla nalezena, a lidé pod něj nosili peníze a dárky pro podobně opuštěné děti v nalezincích.

Nebyl to tak úplně spisovatelův vlastní nápad, nazdobit strom na náměstí, podobný viděl v Kodani. Hlavní však je, že Brňanům se slavnost líbila, štědře přispívali, a tak vznikla tradice stavět vánoční stromy na českých a moravských náměstích. Další rok si ten svůj nazdobila Plzeň, pak Kladno a další města se přidávala.

Tehdy, při první Těsnohlídkově slavnosti v prosinci 1924, si už Češi zdobili stromky doma, ale šlo o poměrně nový zvyk.

"Vánoční stromek je německá tradice, která se v českých a moravských domácnostech rozšiřovala až ve druhé polovině devatenáctého století, ale stále ještě byla módní záležitostí pro bohatší vrstvy. Běžnější začaly stromky být až na počátku dvacátého století," vysvětluje Radoslav Vlk, zástupce ředitele Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm.



Zářící kaktus. Podobné bizarní napodobeniny vánočních stromků najdeme v mnoha zemích Latinské Ameriky. Zdobí se kaktusy i palmy.



Zdobit se dá i banánovník