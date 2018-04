Nejslavnější české vísky: na stopě Hujera, Otíka a Konopnice

Vesnic a městeček, kde se natáčely oblíbené české filmy, jsou desítky. Oblíbená "básnická“ pentalogie Dušana Kleina se od prvního dílu natáčela především na Mělníku, vesničku Bezdíkov ze třetího dílu však na mapě nehledejte, ve skutečnosti jde o Škvorec východně od Prahy. Oscarový Kolja se natáčel převážně Praze, venkovské scény pořídil Jan Svěrák v severočeském Úštěku. Stejné městečko zlákalo o dvacet let dříve i autory dětského filmu Páni kluci, kteří navíc zavítali do blízkých Zubrnic a Litoměřic. Jen nedaleko odtud v Lounkách vznikl muzikál Starci na chmelu. O dalších pár kilometrů na jih ve slévárnách v Roudnici nad Labem nabízel snaživý Hujer švestičky v komedii Marečku, podejte mi pero. Pokud byste si chtěli prohlédnout rybník, kde se ve finální scéně utopilo auto ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, zavítejte ke Zvíkovu do malebné vesnice Jickovice. Postřižiny natočil Jiří Menzel na dvou místech - v Dalešicích u Třebíče a v Počátkách. Báječná léta pod psa jsou sice situována do Sázavy, ale režisér je nakonec natočil v nedalekém Týnci nad Sázavou, Nouzově a Vesci. Sychravou atmosféru kasáren 50. let z Tankového praporu zachytil Vít Olmer v Podbořanech. Naopak letní náladu v komedii Léto s kovbojem filmaři našli v Brdech ve vsích Bezdědice, Hradišťko a Malá Lečice. Pokud byste chtěli na mapě hledat Třešňovou ze seriálu Chalupáři, neuspějete, ve skutečnosti se jmenuje Višňová a leží u Dobříše. Zdroj: Národní filmový archiv