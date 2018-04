Nejryzejší Balkán v nejkrásnějším městě Albánie

Může se hodit

Název Berat má zřejmě slovanské kořeny - Belgrad, případně Beograd, znamená "Bílé město" nebo "Bílý hrad" a pravděpodobně pochází z krátkého období srbské nadvlády (14. stol.), či ještě dřívější bulharské (10. stol.). V současné době vrcholí aktivity s cílem zařadit Berat do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, čímž by se zařadil na stejnou pozici jako další poutavé albánské město - Gjirokastër. Z beratských muzeí lze doporučit unikátní expozici ikon významného albánského malíře Onufriho (v areálu pevnosti), dále etnografické muzeum a galerii "Edward Lear". Informační materiály a pohlednice tvoří součást sortimentu prakticky každé trafiky, není problém nalézt internetovou kavárnu. Upomínkové předměty jsou k dostání v krámku umístěném do přízemí mešity Xhamia e Beqareve. Během dne je pro turisty vstup do areálu pevnosti zpoplatněn - okolo 0,9 Euro.

Alternativním a oblíbeným suvenýrem se určitě stane láhev zdejšího červeného a balení beratských oliv. Krása Beratu zrozená z tragické lásky

Vypráví se, že v Beratu kdysi žila překrásná dívka, do které se zahleděli dva bratři Tomor a Shpirag. Zamilovaní bratři se rozhodli situaci vyřešit vzájemným soubojem, který skončil nerozhodně. Ani jeden nezvítězil, oba se v lítém boji nakonec rozloučili se životem.

Nešťastná dívka se dala do zoufalého pláče a řeka vzniklá z jejích slz rozdělila město na dvě části. Poznamenána žalem nad smutným koncem nápadníků nenašla klidu a proměnila se ve skalní útes vklíněný mezi Goricu a Mangalem, na kterém se nyní tyčí beratská pevnost.