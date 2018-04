Nejprokletější z prokletých: za svatbu s vynašečem žump 50.000 rupií

TIP: Kniha Svět na dosah zkušeného spisovatele a reportéra časopisu Instinkt Libora Budínského přináší soubor unikátních reportáží ze zemí Asie, Afriky a Evropy. Mottem autora je heslo vyzkoušet se má úplně všechno, proto se v reportážích můžete dočíst, jak chutnají smažení brouci, jak se kouří zakázané opium, jaký je noční výstup na posvátnou Adamovu horu či jak se pluje na rýžových člunech po indickém venkově. Kniha Svět na dosah nabízí nejen úchvatný pohled do exotických krajin, ale také spoustu námětů ke snění a tipů na nezapomenutelné dobrodružství. Zásady ašrámu

Gándhí založil svou společnost v ašrámu na několika pravidlech, která jsou i z pohledu dnešní Indie stále moderní. Kladl velký důraz na vzdělání, které podle něj znamenalo službu vlasti. Současně v ašrámu zakázal sluhy a každý se musel starat sám o sebe. V komunitě se nejedlo maso, nikdo nesměl kouřit či pít alkohol. V ašrámu se dodržoval celibát a zásada nenásilí, nikdo nesměl vlastnit zbytečný majetek a všichni si byli rovni. Navíc v ašrámu museli všichni pracovat a také Gándhí pravidelně usedal ke svému kolovrátku. Jak se stal Gándí světcem

Gándhí pocházel z kasty obchodníků, která nebyla nejnižší, ale také zdaleka ne nejvyšší. Přesto mu rodina umožnila skvělé vzdělání. Gándhí vystudoval v Anglii práva, získal členství v britské advokátní komoře, poznal západní kulturu a oblíbil si elegantní obleky včetně hedvábného cylindru a blyštivých lakýrek. Když se pustil do boje za rovnoprávnost a nezávislost, oděl se jako chudý Ind a začal žít životem světce. Už od třinácti let byl ženatý, měl několik dětí, ale v osmatřiceti letech se rozhodl pro absolutní pohlavní zdrženlivost. Gándhí si začal také sám prát, sám si stříhal vlasy a vynášel obsah svého záchodu, což byla tradiční práce nejnižší indické kasty nedotknutelných. Později přidal ještě radikálnější způsob duchovní očisty. Jedl jen jogurt a ovoce, nosil pouze bederní roušku, kterou si sám ušil. V ní se dokonce dostavil na jednání s britským králem. Gándhíová versus Gándhí

Indíra Gándhíová nebyla, jak se spousta lidí domnívá, dcerou Gándhího. Pocházela ze starobylého rodu bráhmanů, tradičně nejvyšší indické kasty, a jejím otcem byl dlouholetý předseda vlády Néhrú. V pětadvaceti letech se provdala za novináře a politika Fírúze Gándhího, který měl se slavným Gándhím společné pouze jméno. Co však Indíru s Gándím spojovalo, byla násilná smrt z rukou atentátníků. Osmasedmdesátiletého Gándhího zastřelil v roce 1948 třemi ranami z pistole zarputilý nepřítel muslimů Náthurám Gódsé. Když Indíra Gándhíová krvavě potlačila povstání sikhů, čekal i na ni krutý trest. Její vlastní osobní strážce ji zasáhl z bezprostřední blízkosti ze samopalu. Až poté se zjistilo, že to byl sikh.