Nejpřesnější orloj na světě je ve Staré Bystrici na Slovensku

Patronka Slovenska s hodinami na břiše

Do kysucké obce se sjíždějí stovky návštěvníků podívat se na něco nevídaného. To, co nemá ani hlavní město, se podařilo zrealizovat v dědině, ležící na cestě z Čadce na Oravu.

Orloj navíc není jediným unikátem malé podhorské obce. Časoměrný přístroj umístěný na průčelí budovy na Rinku svatého Michala je zároveň největší dřevěnou sochou na Slovensku. Představuje patronku země - Pannu Marii Sedmibolestnou.

Měnící se vesnice

Starou Bystricí jsem projížděl před třemi roky z nedalekého skanzenu ve Vychylovce, vyhlášeného funkční lesní úzkokolejnou železnicí. Kdy jsem čekal v obci na autobus do Čadci, zaujalo mě na náměstí několik staveb, vymykajících se ostatní poválečné architektuře.

Dřevěné konstrukce vzdáleně připomínaly japonské městské hrady, obzvláště obchodní centrum Zbojnická bašta s restaurací v patře. Vesnice se začala měnit v kulturní centrum širokého okolí.

Dům v čele náměstí již měl za sebou také částečnou rekonstrukci, jen v průčelí zel mezi trámovím velký prostor. "Tady bude orloj," řekla mi tenkrát servírka v bistru. "Orloj, tady?" zapil jsem kofolou tu informaci. A protože autobus měl zpoždění, zasekl jsem to velkou borovičkou. Neuplynuly ani dva roky a Bystrice orloj má.

Na území bývalé federace je třetí – po pražském, a olomouckém. Orloj ale není jen o nějakém courání postaviček v celou hodinu za okýnkem. Na starobystrickém jich je sedm.

Slovensko, Stará Bystrica - náměstí

Nejpřesnější astroláb na světě

Ve věži jsou umístěné dva zvony, jeden jako časový, druhý tvoří kulisu při posunu apoštolů. Ozdobou je i šest plastik historických postav Slovenska od knížete Pribiny, Svatopluka, Bernoláka, Štúra, Štefanika po kněze Hlinku.

Nejdůležitější je ale astroláb, přístroj, který ukazuje astronomické poledne nastavené na čas místního poledníku, postavení slunce a měsíce na obloze, fázi měsíce a planetární hodiny. Barvy na astrolábu symbolizují denní fáze od červeného úsvitu přes blěděmodrý den, noc je černá. Zlaté lemovky označují rovník, obratník Kozoroha, Raka a místní poledník. Ten označuje, kdy je slunce v zenitu nad obcí.

Kalendářní deska s 366 dílky je na vnějším okraji astrolábu. Slovenské svátky a významné dny označuje červená hvězdička. Astroláb vyrobila pražská firma SPEL, inženýr Vítězslav Špidlen.

"Náš orloj je přesnější než váš pražský," hrdě dodává místostarosta. Značná část peněz na jeho výstavbu přišla od sponzorů a ze sbírek.

Pod orlojem funguje malá galerie a informační středisko. Narazíte tu i na amerického kosmonauta slovenského původu Cernana, v koutě se usmívá herec Jozef Króner.

Orloj je jim málo, bude rozhledna...

"Ještě si tu postavte rozhlednu," zažertoval jsem, když jsem narazil na místostarostu Pavola Barteka, který orloj ukazoval nějakým cizincům. "Bude, támhle na kopci, nejde to všechno najednou," utrousil a věnoval se dál návštěvě.

V nálevně U hriata jsem se dozvěděl, že si nedělal legraci. Radši jsem se neptal na kosmodrom, ten třeba mají v plánu také.

Okolí Bystrice

Stará Bystrica leží na Kysucích nedaleko Čadce. O skanzenu ve Vychylovce a místní lesní železnici jsme již psali (více ZDE). Nedaleko se nachází horské středisko Oščadnica, provozované ve všech ročních obdobích. Přes horský hřeben leží Terchová, rodiště Juraje Jánošíka a výchozí bod na Fatru.

Skanzen Vychylovka

