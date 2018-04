Nejpohodovější hřebenovka v Beskydech

MŮŽE SE HODIT Itinerář trasy:

Bumbálka 0 km – Třeštík 2 km – Vysoká 5,5 km (+150 m) – Bernešky 8,5 km (–100 m) –Kotlová 12,5 km – Soláň-Čarták, tur. chata 16 km – Vsacká Tanečnice 22 km (+ 50 m) – Šerhovny 24 km – Lušovka 28 km (– 120 m) – Ptáčnice (30,5 km) – Vsacký Cáb, tur. Chata (31,5 km) – Dušná 36 km ( – 100 m) – Vsetín 44,5 km (– 350 m). Doprava

Kouzlo hřebenovky Vsetínských vrchů spočívá v tom, že ji přejedete souvisle pokud možno co největší kus. Tomuto záměru pak také musí odpovídat volba vhodného dopravního prostředku, kterým rozhodně není auto, k němuž byste se museli vracet. Na výchozí bod – Bumbálku, resp. Třeštík vás doveze ranní autobus. Dálkové linky vyjíždějí z Olomouce, Ostravy, Frýdku-Místku, místní linky z Valašského Meziříčí nebo Rožnova. Nazpět pro změnu volte vlak, k němuž se svezete hezky dolů do údolí. Pokud by se vám nepodařilo dojet až do Vsetína, pak sjeďte na některou ze zastávek lokálky Velké Karlovice – Vsetín. K předčasnému návratu je možné využít rovněž autobus z Čartáku nebo Dušné, připravíte se však o zážitek ze sjezdu. Mapy

SHOCart 1 : 50 000 č. 71 Vsetínské vrchy, Javorníky

KČT 1 : 50 000 č. 95 Javorníky západ