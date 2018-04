Nudle, bageta i ananas. Jak vypadají nejpálivější jídla světa

Thajská kuchyně je možná tou nejpálivější kuchyní světa. I když to tak třeba v Praze nevypadá, protože zde thajští kuchaři svá jídla koření většinou jen na půl plynu, v Thajsku budete při jídle často plakat.

"Na severu Thajska jsem si v jedné vesnici dal neskutečně pálivý salát připravený ze zelené papáji. Pokud bych měl vyjádřit pálivost na škále hvězdiček od jedné do pěti, tohle jídlo jich mělo šest. Už po prvním soustě jsem nemohl promluvit, po druhém jsem přestal cítit krk a pusu a po třetím jsem začal lapat po dechu. Myslel jsem, že to okamžitě odložím, ale pak mě to najednou začalo přes všechnu tu pálivost přitahovat a nakonec jsem to všechno snědl. I když jsem se musel několikrát utírat a na konci jsem měl totálně propocené tričko," vzpomíná na druhé nejpálivější jídlo svého života cestovatel Jan Stach.

Pálivé tuniské papriky v sušeném stavu

To první paradoxně objevil v Praze. Thajská restaurace Yam Yam na Vyšehradě nabízí jednu z nejpálivějších polévek na světě. Původně to byl vlastně jen speciální marketingový tah při otevření podniku: majitel nabídl hostům, že kdo superpálivou polévku Grung Tab Tom Yam sní, bude ji mít zadarmo a ještě dostane gratis jedno pivo. Každý host, který to chtěl vyzkoušet, musel podepsat revers, že jí polévku dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Mělo to svůj důvod. Když si sám majitel bistra polévku vyzkoušel, přestal na deset minut vidět na levé oko a slyšet na levé ucho, jako by si dočasně vyřadil z provozu polovinu mozku. Polévka je stále v nabídce, jen už není zdarma, ale za 75 korun.

Sladký ananas s chilli

Ale pojďme zpátky do Thajska. Co je vlastně důvodem, že tamní jídla tolik pálí? Je jich hned několik. První využívá antibakteriální účinky chilli papriček, které udržují suroviny v horkých oblastech bez ledniček delší dobu v poživatelném stavu.

Dále pálivé látky stimulují srdeční činnost, podporují metabolismus a zlepšují trávení, což je v horkém podnebí Mexika či Thajska mimořádně důležité. Dát si ve čtyřicetistupňovém vedru knedlo vepřo, pak se až do večera asi nepohnete. Proto pikantní jídla najdete především v tropických a subtropických oblastech.

A současně pálivé látky zvyšují apetit, takže třeba v Thajsku se jí pálivé dokonce i ovoce. Když si tam koupíte nakrájený ananas či vyloupané pomelo, dostanete k nim pytlíček s cukrem smíchaným s chilli, kterým si jednotlivá sousta posypáváte.

Pikantní jídla najdete ve Vietnamu, zvláště na jihu země. V tomto případě je to ale na vás, jak moc pálivé si je uděláte, neboť pikantní omáčky se většinou servírují zvlášť, třeba k slavným závitkům.

Vyhlášené thajské speciality patří k nejpálivějším jídlům světa. Vietnamské závitky plněné zeleninou, bylinkami, masem či mořskými plody samy o sobě pikantní nejsou. Ale namáčejí se do pálivé chilli omáčky.

Pálivá je i čínská kuchyně, respektive kuchyně sečuánská, která opět sází na extra pálivé chilli papričky. Naopak Japonci používají svou slavnou "křenovou" pastu wasabi, která společně se sójovou omáčkou doplňuje sushi. I zde však platí, že si pálivost každý nastaví sám podle svých potřeb a chutí.

Nebezpečná bageta

Spoustu pikantních jídel můžete ochutnat v Tunisku, kde je pod pálivostí podepsána speciální pasta harissa. Vyrábí se z pálivých papriček a česneku. Ochutnejte třeba slavnou polévku čorbu či domácí kuskus s masem a zeleninou (v hotelech pro cizince ovšem není tak ostrý).

Pálivé tu mohou být i docela obyčejně vypadající bagety. "Jednou jsme se zastavili u bistra, kde prodávali plněné bagety. Každý jsme si jednu koupili, ale sotva jsme se do nich zakousli, vyhrkly nám slzy do očí. Šíleně to pálilo a my jsme s hrůzou zjistili, že vedle sýru, salámu a zeleniny bagety pěkně pomažou harissou," vzpomíná Martina Prchalová, která nedávno projela část jižního Tuniska na kole.

Pálivé pomeranče

Zřejmě nejpálivější jídla v Evropě se připravují na Sicílii, která hojně používá pálivých papriček, a to v nejrůznějších kombinacích.

Turisté nejvíce znají penne al'arrabiata či klasické aglio olio e peperoncino, v nichž se spojuje italská lahodnost s pikantně rafinovanými tóny orientu. Ale jsou tu i další, v zahraničí spíše neznámé speciality.

"Jednou jsem v malé hospůdce v Katánii v rámci předkrmů ochutnal krvavé sicilské pomeranče, které byly celý den marinované v oleji s pálivými papričkami. Bylo to nezvyklé, ale fantastické, neboť pálivá chuť se sladkým je velmi působivá," vypráví Jan Stach a dodává, že na tento fígl už dávno přišli cukráři, kteří kombinují pralinky či čokoládu s chilli. A například slavný belgický výrobce pralinek Dominique Persoone připravuje pralinky dokonce s wasabi.

Mexická salsa

Také v Mexiku se budou milovníci pikantních jídel cítit jako v ráji. Pálí tu spousta věcí, od okurek až po plněné tortilly. Ano, okurky na osvěžení zde stejně jako v Thajsku prodávají posypané chilli kořením a zakápnuté šťávou z limetky.

A třeba taková mexická snídaně pro jimadory, což je označení pro dělníky, kteří na poli sklízejí plody agáve na tequilu, je následující: tortilly plněné bramborami, pastou z fazolí či směsí cibule a hovězího masa. Všechny jsou pikantní a chuťově vynikající.

Na žádném stole v restauraci nesmí chybět slavná mexická salsa, která skvěle doprovodí třeba grilovaná masa. A tu si můžete připravit i doma.

Opečte na pánvi tři chilli papričky, vyndejte z nich semínka a dužninu roztlučte v hmoždíři, přidejte najemno nakrájenou cibuli a nasekaná rajčata bez slupky, trochu nastrouhané limetkové kůry a limetkovou šťávu. Promíchejte, na závěr přidejte trochu cukru a hlavně hodně čerstvého koriandru nasekaného na malé kousky.

A uvidíte, jak vám zpestří letní grilování.